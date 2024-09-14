古天樂返母校開金口唱《男朋友》 被舊生大爆當年是排球健將 

香港演藝人協會會長古天樂，趁新學年開始宣布演協重啟「School Tour」，昨日，他率領演協一眾理事，包括副會長錢嘉樂、張繼聰、周家怡、小肥、岑珈其、游學修，還有JW 、小肥等舉行《 PAG巡校遊: 放飛EMO的拼勁》，並以古天樂母校迦密中學作為第一站，貼身關顧學生情緒問題。作為「大師兄」的古天樂更為學弟學妹開金口獻唱經典歌曲《男朋友》，為活動掀起高潮。

當古天樂與一眾嘉賓甫出場，即獲全校數百位師生熱烈鼓掌歡迎，氣氛熾熱，古天樂更打頭陣分享重返母校的感覺 ：「好大感觸，諗番好多以前校園生活，剛才去廁所仲撞親個頭，證明我真係高咗！」 古天樂感激母校哉培，與學弟學妹打成一遍，又爆料表示現時迦密中學校長何玉芬博士是大他兩屆的師姐，他還語重心長向在座每位同學分享減壓心得：「有三樣嘢好重要，首先分數唔代表一切， 第二，千祈唔好比較，第三，唔好轉牛角尖，遇到問題要同老師、同學講，講完仲有咩就搵我哋啦 。」

難得古天樂重返母校，於古天樂就讀時的校長李步正亦專誠拍片，感激他對母校的支持，而與古天樂同屆同學鄭名輝分享讀書時趣事，指公認是型男的古天樂，原來中學時只是「第二靚仔」，第一靚仔是另有其人，而另一位同屆同學就大爆古天樂原來是排球健將：「我哋最鍾意一齊打排球，期間有位同學好似『技安』，古生好保護我哋，我哋好鍾意殺波，古生會幫助我哋殺波。」

此外，每位到場嘉賓均有向同學分享減壓心得，呼籲同學要好好控制情緒，張繼聰指：「中學時鍾意打籃球，可以鍛練好球技，又有女同學望，亦會識到好朋友。」周家怡就表示：「讀書時冇 School Tour，就算有壓力都唔知點搞，出嚟做嘢多咗壓力，呢個世界個時鐘係唔會停，但壓力總是會過，唔好去刻意諗。」而JW、小肥則指透過自己專長建立信心，遇到壓力及負面情緒，會向身邊 人傾訴。