古天樂陷《紙皮婆婆》糾紛 天下一︰從沒拖欠任何款項

天下一於公開信發布的翌日，在社交平台上載律師信，逐點反駁指控，除了指出任俠是由舒琪推薦，並與他簽訂導演合約，信中亦有提及已向任俠支付劇本第一稿的酬金$67,500。然而，聯盟再度出文，並以「天下一監製互相包庇 律師繼續迴避指控」為題，指開工超過3年，要追討才能收錢的做法欠妥，並稱律師信胡亂演繹基金會條文，再次要求與古天樂直接對話。

今次聯盟公開與天下一製作總監廖婉虹的對話截圖，內容見到舒琪並不想與任俠面對面講清楚，而舒琪則找來廖婉虹作其代表，與聯盟傳話。任俠除了轉載聯盟最新的公開信，他亦在其社交平台留言︰「愛香港電影，支持天下一是應該有不公義就挺身指出？還是應該閉嘴盲撐，讓古生身邊的『宦官』把他的名聲、地位、資源蠶食殆盡呢？」

沒有獨佔獎金或欠任何款項

及至傍晚，天下一再度回應聯盟的指控，指天下一與任俠簽的是導演合約，與舒琪簽的是編劇合約，並就劇本向舒琪支付了135,000元。「舒琪先生就任俠先生參與劇本創作，向任俠先生支付了港幣67,500元。包括舒琪先生和任俠先生在內，本公司從沒拖欠任何款項。」就涉事的100萬元新台幣獎金，天下一指扣除稅後的80萬元新台幣獎金平均分配給製作公司、製片、導演及劇本四個元素，眾人是達成共識，並於去年9月7日建議可先按建議分配，強調天下一沒有獨佔獎金。

拒再回應願聘第三方調停

天下一指《紙皮婆婆》的創作概念源自古天樂，並由舒琪擔任項目編劇和監製，任俠是舒琪推薦為導演。天下一更直接表明得知任俠與舒琪出現分歧，協助他們解決在編劇費上出現的爭議。最後，天下一認為聯盟的指控嚴重影響了公司與古天樂的聲譽，決定從法律途徑解決，不會再對聯盟或任俠的言論作回應，並指若聯盟願意，天下一接受共同委聘獨立第三方嘗試調解，更不介意承擔費用。