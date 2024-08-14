古天樂54歲生日｜古天樂10月生日會 一文睇清報名攻略

憑主演兼有份投資的《九龍城寨之圍城》再度成為大眾焦點的古天樂，於10月21日迎來54歲生日！今年粉絲們提早為古天樂慶祝生日，將於尖沙咀一間酒樓大排筵席，歡迎所有粉絲，包括會員及非會員，一同報名參加。各位粉絲絕對不容錯過，即睇報名詳情！
古天樂2024生日派對詳情
日期︰2024年10月19日
時間︰ 6:00pm（入場）
地點︰彩福皇宴（尖沙咀安達中心）
地址：尖東麼地道65號安達中心13樓（尖東站P2出口）
入場費用：HK$300（會員） / HK$500（非會員）
古天樂2024生日派對報名需知及準備資料
1）每位參加者中文或英文全名
2）會員號碼（如有）
3）每位參加者的聯絡電話號碼（當遇到相同名字時可作身份識別用途）
4）入場費繳交紀錄證明（網上銀行轉賬截圖／銀行櫃枱或櫃員機現金存款／櫃員機轉賬）
5）入場費請存款到以下銀行戶口（不接受匯款，如參加者居住海外，可於活動當日入場前付款）
銀行名稱：匯豐銀行 HSBC
戶口名稱：APEX SWISS LTD
賬戶號碼：809-290-018-838
報名詳情
粉絲們由即日起可經古樂團Google form連結報名參加古天樂2024生日派對。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈