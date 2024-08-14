古天樂54歲生日｜古天樂10月生日會 一文睇清報名攻略

憑主演兼有份投資的《九龍城寨之圍城》再度成為大眾焦點的古天樂，於10月21日迎來54歲生日！今年粉絲們提早為古天樂慶祝生日，將於尖沙咀一間酒樓大排筵席，歡迎所有粉絲，包括會員及非會員，一同報名參加。各位粉絲絕對不容錯過，即睇報名詳情！