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娛樂
2024-08-14 11:44:00

古天樂54歲生日｜古天樂10月生日會 一文睇清報名攻略

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古天樂54歲生日｜古天樂10月生日會 一文睇清報名攻略

古天樂54歲生日｜古天樂10月生日會 一文睇清報名攻略

憑主演兼有份投資的《九龍城寨之圍城》再度成為大眾焦點的古天樂，於10月21日迎來54歲生日！今年粉絲們提早為古天樂慶祝生日，將於尖沙咀一間酒樓大排筵席，歡迎所有粉絲，包括會員及非會員，一同報名參加。各位粉絲絕對不容錯過，即睇報名詳情！

最近人氣急升的古天樂，憑主演兼有份投資的《九龍城寨之圍城》再度成為大眾焦點。 古天樂於《九龍城寨之圍城》憑出色演技及魅力，吸引不少新一代的年輕粉絲，紛紛叫古天樂做「Daddy」。 《九龍城寨之圍城》累計票房破1.1億元。 《九龍城寨之圍城》更令古天樂再度現身康城影展。 古天樂聯同導演鄭保瑞、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑遠赴法國康城會見傳媒。

古天樂2024生日派對詳情

日期︰2024年10月19日

時間︰ 6:00pm（入場）

地點︰彩福皇宴（尖沙咀安達中心）

地址：尖東麼地道65號安達中心13樓（尖東站P2出口）

入場費用：HK$300（會員） / HK$500（非會員）

古天樂2024生日派對報名需知及準備資料

1）每位參加者中文或英文全名

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2）會員號碼（如有）

3）每位參加者的聯絡電話號碼（當遇到相同名字時可作身份識別用途）

4）入場費繳交紀錄證明（網上銀行轉賬截圖／銀行櫃枱或櫃員機現金存款／櫃員機轉賬）

5）入場費請存款到以下銀行戶口（不接受匯款，如參加者居住海外，可於活動當日入場前付款）

銀行名稱：匯豐銀行　HSBC
戶口名稱：APEX SWISS LTD
賬戶號碼：809-290-018-838

報名詳情

粉絲們由即日起可經古樂團Google form連結報名參加古天樂2024生日派對。

▶︎▶︎按此直接進入古天樂生日派對購票連結

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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