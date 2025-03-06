古巨基低成本翻拍《任天堂流淚》摷廿二年前MV衫仲啱着

古巨基跟程人富及海兒有新搞作，翻拍廿二年前《任天堂流淚》MV。

早前，古巨基帶隊跟程人富及海兒（Hedy）拍攝新節目《I really LOVE to Travel》，首站玩爆日本環球影城，由於三人拍的reels獲網民大讚，所以這次基仔決定再下一城，同時亦是回饋大家，以「low筆（低成本）」拍攝，還原廿二年前《任天堂流淚》MV，不少網民看完都大讚製作認真兼笑爆嘴。

《任K房流淚》MV由程人富飾演基仔、Hedy飾演當年MV女主角李彩華，除了二人，基仔亦在MV中穿插，還原當年MV的鏡頭。有網民看完廿二年前的MV對比，都指基仔完全冇變過，更好奇他食甚麼防腐劑，基仔笑說：「盡量唔瞓覺、食麻辣鍋、燒烤，啤酒一定要啤㗎啦、紅酒啦、威士忌都飲少少，全部加埋就一定可以防腐。」基仔笑指今次MV賣點是「low筆」製作，「我哋其實好多budget，但係我哋想用一個low cost嘅方法去呈現。」

雖然低成本製作，但當中的細節位誠意十足，程人富在MV中的服裝，是由「服裝部同事」基仔提供，「佢身上嘅幾套衫，真係廿幾年前拍《任天堂流淚》MV裏面我着嘅衫嚟嘅，我摷返佢哋出嚟，收藏咗咁耐，原來都冇穿冇爛。」「冇穿冇爛」的還有基仔，「我頭先都着過一件，都啱身，肥瘦冇乜變，哈哈。所以呢個珍藏，再復刻番喺呢個MV，程人富成個人似晒呀。」

至於首次任MV女主角兼演戲的Hedy指這次非常好玩，「第一次同兩位實力男演員拍攝，的確學咗好多嘢。我仲以為我哋真係要去個郊野公園嗌，low cost先好笑。呢個MV通宵拍咗十五個鐘，因為用咗十四個鐘笑，哈哈。」