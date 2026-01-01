古巨基元旦宣布再做爸爸 56歲太太成功誕一子

53歲的古巨基2014年與年長4歲的助手Lorraine於美國拉斯維加斯註冊結婚。2020年，Lorraine以52歲高齡誕下囝囝古晉匡（Kuson）。踏入2026年，古巨基宣布家中再添一員，Kuson升呢做哥哥，57歲的Lorraine成功誕下一子。

古巨基在IG上載一家三口的手部照，見到小手非常有肉，不像初生BB的手仔。他寫道︰「這是在2025對於我和太太和Kuson一件非常感動的事，想在2026新年新開始的一天跟大家分享。忘記從甚麼時候開始，Kuson有好些時候都會跟我們說好想有個弟弟/妹妹。因為我和太太本身也有兄弟姊妹，我們都很了解長大成人後家中有兄弟姊妹，能夠互相照應互相分擔的手足情真的很重要。畢竟父母只能夠陪伴他們走過一段人生的路程，餘下的可能都是兄弟姊妹的相互陪伴。感恩願望成真，Kuson和弟弟相親相愛。我會繼續做個好丈夫、好爸爸！」圈中不少人送上祝福，經理人霍汶希留言說︰「人生完整了！」

早年以人工受孕誕Kuson

早年曾有報道指Lorraine已一早在香港「雪卵」，但接受人工受孕一直未能成功，及後嘗試到美國進行人工受孕終喜獲麟兒Kuson。去年，黃澤鋒及太太陳麗麗（Lilian）的細女出世，58歲的陳麗麗自宣布懷孕之後，不停被人抨擊。陳麗麗亦多次接受不同媒體訪問，表示自己是透過人工方法去受孕，她與老公亦一早計劃好，所以沒有任何擔心，並希望借自己成功的例子勉勵同路人。

當時陳麗麗在節目說︰「香港地仲有好多，好似我哋過咗黃金期，又想要小BB嘅人，我哋收到好多私訊，因為身邊無支持，缺乏數據，亦都怕羞，就算唔係名人沒有輿論，都仲有身邊人，我覺得係好需要屋企人支持，依家有我呢個個案，唔好介懷，勇於嘗試，香港醫療係好好。」