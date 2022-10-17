古巨基大讚葉巧琳試key唱得超好 錄《樓下有人》兩、三take搞掂

古巨基《I Really Love To Sing》音樂企劃來到第三回，這次基仔請來出道八年、兩年前參加「全民造星III」而備受關注的葉巧琳（Mischa）合唱《樓下有人》。基仔指《樓下有人》是蔡健雅24年前寫的作品，他指當年聽demo時，對方唱得好溫柔、好鬆，因此想邀請女歌手合作，於是便邀請Mischa。
他謂知道以前Mischa是學古典聲樂，唱opera，「我聽過Mischa嘅一啲作品係比較大鳴大放嘅，今次我想試吓搵出佢一種好鬆、好soft嘅聲線。能夠搵到心儀嘅一把聲去做呢首歌，我覺得係好開心。」Mischa亦表示十分開心，「因為以往自己好少會用呢把聲音去唱歌，聽番出嚟都幾正喎，同古sir把聲音好夾。」
回想錄音過程，基仔大呼驚喜。因為Mischa到舒文的錄音室試key當日，基仔並不在場，後來一日他到舒文錄音室時，基仔聽到Mischa試key音軌，即驚為天人！「我話：『吓！錄好咗嗱？』試key都唱到咁好嘅！」Mischa亦坦言驚喜，「第二次上去，我以為要由頭再錄過，咦！原來唔係喎，只係補少少嘢、補啲adlib位。」正式錄音日，基仔謂既然已經有一些唱得很好的在手，遂提議Mischa casual地全首唱兩、三take，看看有沒有更多驚喜，結果現在的最後成品就是來自這隨意的兩、三take！「呢首歌變咗男女合唱，完全唱出嗰種男女愛情嘅曖昧感，Magic！」