古巨基大讚葉巧琳試key唱得超好 錄《樓下有人》兩、三take搞掂

古巨基《I Really Love To Sing》音樂企劃來到第三回，這次基仔請來出道八年、兩年前參加「全民造星III」而備受關注的葉巧琳（Mischa）合唱《樓下有人》。基仔指《樓下有人》是蔡健雅24年前寫的作品，他指當年聽demo時，對方唱得好溫柔、好鬆，因此想邀請女歌手合作，於是便邀請Mischa。

他謂知道以前Mischa是學古典聲樂，唱opera，「我聽過Mischa嘅一啲作品係比較大鳴大放嘅，今次我想試吓搵出佢一種好鬆、好soft嘅聲線。能夠搵到心儀嘅一把聲去做呢首歌，我覺得係好開心。」Mischa亦表示十分開心，「因為以往自己好少會用呢把聲音去唱歌，聽番出嚟都幾正喎，同古sir把聲音好夾。」