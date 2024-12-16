古巨基孖太太搞YouTube頻道獲獎 為樂壇出力狂燒銀紙

古巨基太太Lorraine創辦的Youtube Channel「ChillGood tv」，憑住《The Single 《黑玻璃》雲浩影Cloud》獲YouTube頒發2024年度最熱門影片No.1獎項。

古巨基代表太太上台領獎，他表示因為太太不懂得面對太多人講話，所以吩咐他上台代表講得獎感言。他說︰「首先要非常感謝YouTube 頒發呢個獎俾ChillGood TV嘅音樂節目《Music Panda》，多謝所有Loop我哋節目嘅觀眾，多謝主持黃丹儀13姐同埋KB，多謝所有樂手，多謝我嘅拍檔曹生同埋channel 所有幕後嘅同事，最最最多謝嘅，係要多謝所有上來我哋節目嘅歌手朋友！多謝香港樂壇！」

音樂是 重要精神支柱 古巨基指在疫情時成立「ChillGood tv」，因為見到好多行業停擺，包括演藝行業，兩公婆在家也多了時間上網看影片，突然一日閃出個念頭，不如搞個Channel，覺得音樂是大家在疫情下一個好重要精神支柱，於是出現了音樂節目《Music Panda》。 他感激《Music Panda》能夠慢慢得到行內同埋樂迷的認同，他說︰「希望更多朋友繼續subscribe 我哋，同埋歡迎多啲客戶嚟搵我地傾下，因為原來搞音樂節目都幾『燒錢』下。」

燒咗好多錢 問到「燒錢」是燒了幾多，古巨基表示channel在過去幾年「燒咗好多好多錢」，他說︰「我只可以好坦白同大家講，幾年來個channel 真係燒咗好多好多。幾多就唔駛公開分享啦。因為我地對節目要求好高，錄影拍攝、音響設備、場地、後期製作、所有幕前幕後人力物力全部都係用好高要求咁去做，全部都要錢。但係我覺得最滿足嘅，係可以為香港樂壇出到少少綿力，等鍾意音樂嘅人繼續聽多啲香港歌手同埋廣東歌。」 預告channel有新計劃 他亦不忙呼籲客戶可以多些支持，「希望多啲客戶支持個channel 啦，等ChillGOOD可以繼續努力做更多好節目。未來我哋都有新計劃，希望可以再為一啲真係好鐘意音樂同唱歌嘅朋友做啲嘢，等計劃定好晒我再同大家講啦。」