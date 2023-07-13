古巨基忙開騷出碟 獲囝囝送上驚喜提醒結婚紀念日

古巨基與經理人太太Lorraine於14年7月12日在美國註冊結婚，轉眼已經9年，近日基仔忙不同project準備，又要籌備8月演唱會，兩公婆忙到一頭煙，令他們也忘記了結婚周年紀念日。基仔上載一家三口合照，及一張食物照，上面寫有「Happy Anniversary MaMa ♡ PaPa」，估計食物是囝囝Kuson與親友為他們準備的禮物。 基仔留言說︰「忙碌一天才回家，我們倆都差點忘記今天是個特別日子。不用浪漫晚餐，Kuson 的笑就是我們最好的週年禮物，結婚9週年三人之吻。」

跟Delta T合唱《有少少愛》 另外，基仔昨日發布「I Really Love To Sing」音樂企劃第七炮，跟近年憑city pop大熱的歌手蛋撻頭Delta T合唱《有少少愛》正式上架。基仔表示這次除了跟Delta T合唱，亦特意邀請他對歌曲進行重新編曲。 他說︰「我哋同舒老闆（監製舒文）講，覺得應該可以搵埋Delta一齊去做編曲，因為既然合作得，其實好想將合作單位嗰浸『除』擺落去，或者佢喺音樂上嘅能力都可以加添落去。所以就辛苦咗你啦，因為改咗幾次，哈哈。都係嗰句，我同舒老闆就……係啦，精益求精啲啦，我哋比較『磨』啲㗎真係。」坐在基仔旁邊的Delta T深表認同，「我不嬲都係好老實㗎，但我深深知道一樣嘢就係有時咁樣先係得到好作品。」

古巨基發布「I Really Love To Sing」音樂企劃第七炮。