古巨基忙開騷出碟 獲囝囝送上驚喜提醒結婚紀念日

古巨基與經理人太太Lorraine於14年7月12日在美國註冊結婚，轉眼已經9年，近日基仔忙不同project準備，又要籌備8月演唱會，兩公婆忙到一頭煙，令他們也忘記了結婚周年紀念日。基仔上載一家三口合照，及一張食物照，上面寫有「Happy Anniversary MaMa ♡ PaPa」，估計食物是囝囝Kuson與親友為他們準備的禮物。
基仔留言說︰「忙碌一天才回家，我們倆都差點忘記今天是個特別日子。不用浪漫晚餐，Kuson 的笑就是我們最好的週年禮物，結婚9週年三人之吻。」
跟Delta T合唱《有少少愛》
另外，基仔昨日發布「I Really Love To Sing」音樂企劃第七炮，跟近年憑city pop大熱的歌手蛋撻頭Delta T合唱《有少少愛》正式上架。基仔表示這次除了跟Delta T合唱，亦特意邀請他對歌曲進行重新編曲。
他說︰「我哋同舒老闆（監製舒文）講，覺得應該可以搵埋Delta一齊去做編曲，因為既然合作得，其實好想將合作單位嗰浸『除』擺落去，或者佢喺音樂上嘅能力都可以加添落去。所以就辛苦咗你啦，因為改咗幾次，哈哈。都係嗰句，我同舒老闆就……係啦，精益求精啲啦，我哋比較『磨』啲㗎真係。」坐在基仔旁邊的Delta T深表認同，「我不嬲都係好老實㗎，但我深深知道一樣嘢就係有時咁樣先係得到好作品。」
基仔做包租公
MV方面，基仔找來美術指導兼造型師兼歌手等多重身份的劉君冬（Dorothy）擔任導演。Dorothy指一收到基仔邀請，以為只是寫歌或造型的工作，但隨後得知是一個大project，即超級緊張。」整個的創作過程，故事概念及結構，基仔對Dorothy讚口不絕，「好勁呀你度咗呢個故仔，度咗我係包租公，然後喺間屋睇住唔同嘅人事變遷、愛情，好多感受嘅嘢。喺同我講個故仔流程嘅時候，佢有講吓自己嘅經歷，係有好多嘢喺入心嘅一個人。我覺得做創作或者做導演係好，將內心柔軟㗎一面喺作品上展露出嚟。」
在搜集道具時，Dorothy亦十分有心思，她持意將大量基仔的poster、專輯、yes card放在MV中，「閃嘅yes card都有，應該可以拎去炒。」基仔聞言即謂：「yes card都有呀？！嗰啲叫幻彩金，原來後期同mv有咁多嘢，好期待。」