古巨基搵新一代歌手合唱新歌 冇預《聲夢傳奇》學員被批「反骨」

古巨基最新音樂企劃I Really Love To Sing邀請一批新一代香港歌手合作，之前有同Edan呂爵安、MC張天賦、Tyson Yoshi等嘅合唱歌。而成個PROJECT壓軸之作《星戰》，更加一次過搵19個音樂單位一齊唱，當中包括ERROR嘅保錡、張蔓莎 、女團Lolly Talk及STRAYZ等。

古sir嘅用意係同後輩切磋學習，不過《星戰》嘅MV推出後，有網民喺facebook群組留言認為，對於古巨基成個project都冇搵TVB《聲夢傳奇》嘅學員參與頗有微言，甚至有人狠批基仔「明明TVB出身 但完全唔理TVB同聲夢班新人」、「兩個字反骨」！

張敬軒同樣原因捱轟

前輩歌手冇同聲夢幫合作而被批評都唔係第一次，去年中張敬軒紅館演唱會請咗唔少新生代歌手上台做嘉賓，例如MIRROR嘅陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、Tyson Yoshi、湯令山(Gareth Tong)、MC張天賦以至COLLAR等。當時喺TVB《聲夢傳奇》fans通訊群組入面，有人唔滿意張敬軒邀請眾多新生代上台，但就無搵「聲夢」學員冼靖峰(Archie)做嘉賓。

其中一位冼靖峰歌迷不滿嘅理由係，佢認為Archie係張敬軒fans，唱歌風格成日被人話模仿軒公，仲話軒公「如果有heart真係可以畀機會佢上去其實好合理」。有人反問點解要請Archie做嘉賓，fans就話因為Archie係「新生代最接近Hins風格嘅年輕歌手」。之後張敬軒回應時，寄語冼靖峰做多啲好作品畀觀眾記住，比起做嘉賓更有意義。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈