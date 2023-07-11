古巨基演唱會下周開售 海報搵AI幫手難過真人設計

古巨基宣佈將於8月8日於香港會展中心舉行《I REALLY LOVE TO SING AROUND THE WORLD LIVE 2023》演唱會，門票於7月17日在網上公開發售，由於只演一場，不少歌迷收到消息後都擔心買不飛，未公佈已PM 問他係咪可以加場。

實體碟8月4日推出

今次是基仔4年之後再次開騷跟歌迷見面見，他表示今次演唱會只演一場，是想以這個騷作為他橫跨兩年的「 I REALLY LOVE TO SING」 新生代合作計劃第一階段作一個Round up。新生代音樂企劃，從籌備及進行橫跨兩年半，這兩年多期間基仔與香港新生代不同歌手合作歌曲，不經不覺已經推出了不少大熱好歌，計劃來到今天，基仔表示，「可以預早少少同大家透露，今次實體唱片準備於8月4日推出，由於全碟10首歌都以故事形式拍攝mv，所以實體唱片會有一本類似電影劇照影集，重有一個「好集體回憶」嘅包裝設計。然後我同公司研究，覺得再以一個演唱會作為IRLTS第一階段嘅Round up就完美啦。」

基仔整張唱片會與9個不同單位歌手合作， 昨日基仔透露其實還有最後第10 個合作單位，而第10首係同邊個合作？基仔就話要賣個關子先，「呢個彩蛋喺演唱會前我會話俾大家知，好快有新MV推出。」