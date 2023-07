古巨基演唱會下周開售 海報搵AI幫手難過真人設計

古巨基宣佈將於8月8日於香港會展中心舉行《I REALLY LOVE TO SING AROUND THE WORLD LIVE 2023》演唱會,門票於7月17日在網上公開發售,由於只演一場,不少歌迷收到消息後都擔心買不飛,未公佈已PM 問他係咪可以加場。