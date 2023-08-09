古巨基演唱會｜爆囝囝Kuson冇得上台眼濕濕 回應網民指唔搵星夢學員合作(有片)

古巨基《I REALLY LOVE TO SING｜AROUND THE WORLD LIVE 2023》演唱會。(林俊源攝)

古巨基相隔4年，昨晚(8日)終於再踏舞台舉行《I REALLY LOVE TO SING｜AROUND THE WORLD LIVE 2023》，他請來多位曾合作的新生代歌手包括MC張天賦、Tyson Yoshi、細貓(應智越)、吳保錡、黃明德擔任嘉賓，非常熱鬧。今次是古巨基榮升人父後首個個人演唱會，亦是兒子Kuson首次入場看爸爸開演唱會，古巨基笑言，以為自己是最興奮和期待的一位，怎知日前太太帶兒子來看彩排時，兒子即嚷著要與爸爸上台跳舞，當被帶落後，又向媽媽訴苦：「我好唔開心，點解要帶我走。」

計劃以Kuson「BB話」出歌 基仔表示最驚喜是完騷落台時，看到太太抱著兒子，原來Kuson捱著眼瞓睇到完場，兒子第一個反應是：「爸爸，我想要上台！」古巨基坦言，「如果再有一次encore，諗過係咪帶佢上台，但導演和幕後人員溝通，現場有觀眾嗌encore，但亦有觀眾開始離場，為免人流混亂有危險，最終沒有第二次encore，我拘著他話要返入後台，他聽到就好唔開心，眼濕濕。」他表示，向來知道兒子愛跳舞唱歌，他也曾說過要跟爸爸一齊唱歌，沒想過他如此渴望上台表演，至於下次開騷會否「父子檔」上陣？「要視乎我幾時開個唱，哪一年搞，他現在3歲幾，若到時他有能力與爸爸一起表演，唔好阻止佢，費事佢又喊！」他又大讚Kuson的舞技比自己優勝，至於唱歌方面，基仔笑指囝囝唯主要唱兒歌，唯一懂唱爸爸的《花灑》lalala部分，至於否出合唱歌，他認真表示有意將Kuson從小到大的「BB話」集合為一首歌。

支持獨立歌手：合作講緣份 古巨基昨晚(8日)先後與多位新晉歌手演出，他表示每位都各有特色，對於他們為音樂咬緊牙關的一團火，尤甚深刻。其中唱《星戰》時與保錡、張進翹、顧定軒、黃劍文、洪助昇、何佩、黎啟峰、Michael C、張蔓莎、劉君冬、⾕旻、張天穎、STRAYZ、Lowa、Triple G及黎展峰等多位新人合唱，他表示大部分合作單位都由他親自邀自，主要是透過看YouTube頻道發現他們的作品，當中有不少獨立公司歌手或小公司的歌手，故此已開了一通訊組，讓大家互相扶持互補不足，毋須單打獨鬥。對於有網民指他沒有請星夢歌手參與，他回應指：「互相認識和合作是緣份，我鍾意睇YouTube，特別留意單打獨鬥或自資歌手，睇完一個就會有類似歌手的作品，所以是緣份讓我遇到大家。唱歌係開心事，大家就以平常心去聽和認識這班熱愛唱歌的朋友。」