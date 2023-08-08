古巨基演唱會｜ MC細貓Tyson Yoshi輪住出場 搵AI寫歌勁多笑料

古巨基《I REALLY LOVE TO SING｜AROUND THE WORLD LIVE 2023》演唱會今晚(8日)於會展舉行，演唱會於8時35分左右開始。相隔4年再踏香港舞台，古巨基以全白色長褸登場，一口氣唱了《我生》、《初初》、《任天堂流淚》、《眼睛不能沒眼淚》和《漂流教室》5首歌。由於今次個唱是因應古巨基推出的音樂音樂企劃《I Really Love To Sing》，因此個唱中段請來不少新世代歌手，而他們都是有份參與基仔的企劃歌手。

古巨基換上白底藍花外套之後，以一首《順風車》帶觀眾進入勁歌熱舞環節。古巨基大展舞姿，繼而Delta T驚喜現身，一齊rap唱《有少少愛》。接著力臻出場，兩人跳唱《Can We Try》，力臻在落台前說要臨走前要送禮物給大家，然後解開衫鈕騷肌。Tyson Yoshi緊接出場，全場立即歡呼尖叫，與古巨基合唱重新編曲的輕快版《第二最愛》，唱畢，他將台交給對方 獨唱《In My Dream》，炒熱全場氣氛。

搵AI寫歌笑料百出

古巨基與一眾歌手合唱完《星戰》之後，他表示要進入「I Really love to talk」的環節，他提到今次個唱是想探討AI，除了海報靠AI創作，他亦嘗試用AI去寫歌給太太及兒子，奈何得出來的結果令人發笑，如AI為送給囝囝的歌詞為「小子啊！你是我生命的璀璨星辰……」，AI寫給太太的歌詞則是「在這個繁華的世界裡，你是我的光芒，Lorraine你偷走了我的心房……」非常好笑。

基仔續指演唱會開端是以AI張開眼睛為序幕，AI嘗試學習人類去唱歌，但他認為現階段AI是做不到，當大家聽過一眾新世代的歌手，他們有很多人咬住麵包做音樂，他們創作的過程是有血有肉，AI是難以做到。他稱有聽過AI唱歌，但希望大家可以多些支持香港每一位仍努力做音樂的歌手。他亦多謝有份參與今次企劃的歌手，包括Edan、Eagle等，他們因為工作未有出席。