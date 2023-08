古巨基演唱會｜ MC細貓Tyson Yoshi輪住出場 搵AI寫歌勁多笑料

古巨基《I REALLY LOVE TO SING|AROUND THE WORLD LIVE 2023》演唱會今晚(8日)於會展舉行,演唱會於8時35分左右開始。相隔4年再踏香港舞台,古巨基以全白色長褸登場,一口氣唱了《我生》、《初初》、《任天堂流淚》、《眼睛不能沒眼淚》和《漂流教室》5首歌。由於今次個唱是因應古巨基推出的音樂音樂企劃《I Really Love To Sing》,因此個唱中段請來不少新世代歌手,而他們都是有份參與基仔的企劃歌手。