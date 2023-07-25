古巨基用近百小時監製好眼瞓 為求發掘細貓應智越可能性

基仔透露企劃中每次選歌時，都會先徵詢合作歌手的意見，之後再與舒文想像歌曲重新編曲後的可能性，這次亦不例外。「細貓話佢好中意呢隻歌，我同舒老闆商量男男對唱，咩歌會有化學作用呢？最後的確覺得《心跳回憶》係可以有一個特別嘅男男和音合唱版本。」

發掘細貓另一聲線

提到錄音趣事，基仔指可以用三個字形容：「好眼瞓！」他說：「因為好多晚都錄到好夜，所以我要喺度講聲，辛苦晒細貓。因為細貓好努力，我同舒老闆又好襟『磨』，真係唔好意思，哈哈。」細貓隨即多謝基仔及舒文，表示因為大家對歌曲有要求，所以自己亦很開心，「因為我嘅聲線同唱腔都幾獨特，未必個個觀眾都喜歡，所以古sir同舒老板都希望再發掘到我另一啲聲線，令觀眾容易啲接受。」基仔：「細貓係唱得好，好好，啲音準又係唔駛擔心。不過我哋都係花咗時間去發掘另一種唱腔嘅可能性。」

問到錄音錄了多少個晚上，細貓憶述雖然每一晚都錄到很晚，但十分開心，「一個月裏面，一個禮拜平均都兩、三日。」基仔聽到立即古sir上身並計數，「有十幾日，有十幾晚！唔好意思真係搞到你。」細貓即謂經過基仔跟舒文的調教，真的發掘出自己的另一面，「後尾我再去錄自己歌嘅時候，其他監製都講我進步咗呀、唔同咗。喺應用聲音方面、演繹方面都唔同。都係經過舒老闆同古sir教導，對我嚟講真係上咗好重要嘅一堂，同古sir合作真係好開心！」