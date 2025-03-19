古巨基自認最擅長做音樂 大談成立《Music Panda》因由

古巨基今日（19日）現身灣仔會展出席有關音樂講座的活動，他在台上分享創立YouTube頻道ChillGOOD TV，並大談節目《Music Panda》創作理念，他表示：「疫情嘅時候所有行業都幾乎停頓，咁嗰陣時就想做少少嘢，嗰陣時演唱會都要停頓，咁我就同我太太喺屋企嗰度講就去實踐做一個平台，做一啲訪談節目，或者烹飪節目，但係最後就決定做一啲最擅長嘅嘢，最擅長就係做音樂，所以就決定成立一個音樂節目叫做《Music Panda》。」

大談成立《Music Panda》因由

古巨基直言對音樂的熱愛程度從不減退，他說：「疫情嘅時間，我相信音樂對大家好重要，亦都好多謝一啲歌手朋友相信我哋呢個平台或者節目，慢慢做就好多歌手朋友知道我哋音樂嘅質素，好多唱片公司都願意嚟幫手，咁慢慢譬如發展到今天好多歌手朋友宣傳新嘅作品，或者開演唱會都會上到嚟我哋嘅平台度做宣傳，咁我諗我哋音樂節目嘅特色喺網上嘅市場冇一個限制。」他最希望做到不同的歌手單位也可以Crossover合作，並表示：「我諗起好多時裝界都可以Crossover，咁音樂都可以有呢啲新鮮感嘅攻擊，而且我哋呢個平台係比較多來自唔同嘅唱片公司，就當做一個集合嘅地方，新鮮感同埋市場嘅彈性係我哋比較優勝嘅地方。」