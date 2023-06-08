古巨基重唱《情深深雨濛濛》片尾曲 自爆何書桓戲服仲keep住

古巨基重磅加盟、首個以原聲音樂（OST）為主題的音樂節目《劇好聽的歌》今日（8日）首播，節目將集結諸多實力派歌手，共同演繹經典OST作品，喚醒觀眾們對戲對劇的精彩回憶，為觀眾們呈現一系列精彩舞台。首集被主持問到為何加盟節目，基仔表示因為有演過戲，同時也是歌手，所以節目組希望他可以跟大家分享這個特別的雙重身份。 當年基仔主演的劇集《情深深雨濛濛》風靡中港台，演唱前，他直言劇集播出後，對他的演藝事業影響很深，「那不是演戲的開竅，是如何把感情投放在一個作品上面的方式，我感覺到我不『演』何書桓（劇中角色），我每天都生活着何書桓的生命。我想可以以雙重身份，歌手跟演員，來跟大家分享這個OST（影視原聲）。」

隨後便唱出《情深深雨濛濛》的片尾曲《好想好想》，基仔以一身三件頭西裝、打呔及手拿着西裝褸的形象演唱，原來這身造型也是悉心配搭，「我覺得來到這個舞台，我希望有一個『書桓2.0』，所以就特別搭配了一套像何書桓當年的造型，有馬甲。不知道大家看那個戲的時候有沒有發覺何書桓有一個特別的習慣，就是把衣袖捲起來，手拿着這個外套，都不穿的。」他解釋這也是他當年精心的設計，「因為他在裏面除了是記者，他還會一點動作，是那種見義勇為，有甚麼事情發生就把那個外套丟就跑的那種，所以就是把那個袖捲起來，隨時在戒備的狀態。」他更自爆當時的戲服仍然保留至今。