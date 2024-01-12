古巨基首次父子「同框」拍廣告 獲寶貝仔Kuson到場探班

古巨基最近為代表銀行拍攝廣告，是次廣告中採用其寶貝仔Kuson嬰兒時的影片，但都可算是首次父子為廣告「同框」，非常值得紀念。廣告故事關於香港中生代，上有父母下有兒女，要肩負整個家庭照顧老幼的一群，如何面對理財人生。

今次廣告用到囝囝影片，原來是導演看過基仔IG曾經分享過Kuson嬰兒時的片段，於是提出在廣告可否借用片段讓基仔作為父親的角色更寫實，古巨基：「我諗反正已經係社交平台分享過，所以就答應左。係Kuson喺BB仔時嘅影片，再次重溫呢啲片段，仍然係充滿感動。我記得當年抱住剛出世嘅Kuson，佢好細隻又輕，我細細聲同佢講：『歡迎你啊，我哋等咗你好耐喇。』個份感動係一世都咁深刻。」拍廣告當日，Kuson也有探班，到現場見證daddy認真工作，古巨基稱：「到時廣告出街我會叫佢睇。佢認唔認得嗰個係佢？佢認得㗎，佢成日都翻睇我哋手機佢BB時候嘅影片，成日自己睇到笑，哈哈。」問到日後會否贊成Kuson入行？「吓？仲有咁長遠，而家先幾歲，第時佢想做邊個行業佢自己自由選擇啦！只要佢做自己喜歡嘅事先係真正幸福，佢而家最鍾意嘅係畫畫同埋唱歌同埋玩車車。」