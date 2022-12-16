古巨基Tyson Yoshi驚喜聯乘 出動女性內衣拍MV

古巨基音樂企劃《I Really Love To Sing》再次帶來驚喜聯乘，與Tyson Yoshi重新塑造經典歌曲《2nd Favourite第二最愛》。關於這次合作，基仔說：「我大概年半前喺YouTube聽到Tyson嘅音樂，後來搞《IRLTS》就好想邀請佢合作。認識Tyson後，發現佢除咗做音樂、寫歌、Produce，佢連做導演、story board、美術，所有嘢都好全面。我話：『你唔只係『Singer』，你係個全能嘅『Creator』」。
今次選曲，基仔亦給予Tyson 100%的自由度，「雖然本身個Project係想揀啲以前嘅滄海遺珠，但係Tyson話俾我知佢第一首聽到我嘅歌就係《第二最愛》，我覺得既然咁有意義就當然跟佢揀定咗呢隻歌。我心諗：『我都幾期待呢隻歌可以點樣變成你嘅style。』」Tyson Yoshi透露收到基仔短訊，表示想「做首新嘢」，他即謂：「Why not both？所以就有呢個咁嘅combination，就咁講係好難明，但大家去聽咗首歌就明㗎喇。即係又係新歌又係舊歌嘅一個作品。」基仔更着大家要細味歌詞，Tyson Yoshi表示，這次他跟另一位創作人Issac為歌曲填上新詞，「基本上我完全係將聽嗰首歌（第二最愛）嘅感受，即係嗰種冇人陪又唔係，但係其實又極度充滿呢種孤獨嘅感覺，好直接咁寫出嚟。你一路搵唔同嘅人去陪，諗住搵到一個，但其實冇一個係，你都仲係掛住以前返唔到嚟嗰個，嗰隻feel。」
談到錄音過程，Tyson話：「以前係喺電視見到你，而家你喺我面前，我戴住耳機聽住你即時唱嘅歌，好難形容嗰種感覺！」基仔即刻話：「好似貞子咁（恐怖片）喺電視爬出嚟？我又夠係喺YouTube睇開你，你喺電腦出咗嚟我面前，一樣好難形容呀呢種感覺，哈哈～」基仔稱今次《2nd Favourite第二最愛》亦係《IRLTS》唯一一首全面交託俾合作單位嘅作品。包括重新改編、監製、甚至MV執導方面，都由Tyson Yoshi親自操刀。Tyson：「MV講述一個現代fxxk boy孤獨嘅故事，然後上一代嘅fxxk boy（指着基仔）而家已經做咗爸爸，以一個過來人嘅身份喺中段出現，唱番原版嘅歌詞。哈哈，我意思係話喺個戲裡面古sir飾演上一代fxxk boy。個故事係每個男仔、男人都會經歷過，或者feel到過嘅另一種loneliness，係幾好玩嘅。」基仔亦表示這次MV拍攝十分有趣，他稱：「我主要係匿喺Tyson 嘅床下底唱歌。」又更乘機「取笑」Tyson Yoshi，並指：「床上面啲主戲交晒俾你演喇，有好多囡囡。」Tyson Yoshi立即反應：「係！嗰邊仲有好多仔仔㖭。」隨後基仔在拍攝現場指着一個bra top並拿着說：「但你掉啲咁嘅嘢落嚟……」Tyson Yoshi隨即表示：「乾淨嘅乾淨嘅。」認真搞笑。