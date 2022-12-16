古巨基Tyson Yoshi驚喜聯乘 出動女性內衣拍MV

古巨基音樂企劃《I Really Love To Sing》再次帶來驚喜聯乘，與Tyson Yoshi重新塑造經典歌曲《2nd Favourite第二最愛》。關於這次合作，基仔說：「我大概年半前喺YouTube聽到Tyson嘅音樂，後來搞《IRLTS》就好想邀請佢合作。認識Tyson後，發現佢除咗做音樂、寫歌、Produce，佢連做導演、story board、美術，所有嘢都好全面。我話：『你唔只係『Singer』，你係個全能嘅『Creator』」。

今次選曲，基仔亦給予Tyson 100%的自由度，「雖然本身個Project係想揀啲以前嘅滄海遺珠，但係Tyson話俾我知佢第一首聽到我嘅歌就係《第二最愛》，我覺得既然咁有意義就當然跟佢揀定咗呢隻歌。我心諗：『我都幾期待呢隻歌可以點樣變成你嘅style。』」Tyson Yoshi透露收到基仔短訊，表示想「做首新嘢」，他即謂：「Why not both？所以就有呢個咁嘅combination，就咁講係好難明，但大家去聽咗首歌就明㗎喇。即係又係新歌又係舊歌嘅一個作品。」基仔更着大家要細味歌詞，Tyson Yoshi表示，這次他跟另一位創作人Issac為歌曲填上新詞，「基本上我完全係將聽嗰首歌（第二最愛）嘅感受，即係嗰種冇人陪又唔係，但係其實又極度充滿呢種孤獨嘅感覺，好直接咁寫出嚟。你一路搵唔同嘅人去陪，諗住搵到一個，但其實冇一個係，你都仲係掛住以前返唔到嚟嗰個，嗰隻feel。」