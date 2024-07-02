古淖文一連3日走遍中港澳 8月澳門舉行《I'm Home》演唱會

《中年好聲音2》冠軍古淖文(German)，一連3日走遍中港澳出席活動，包括與fans互動，又擔任回歸慶祝活動的表演嘉賓，今日他又宣布8月舉行《I'm Home》演唱會，忙得不亦樂乎。
上月29日German出席澳門舉辦的《好聲音追夢分享會》，擔任神秘嘉賓的他，輕鬆地與谷婭溦分享贏得《中年好聲音2》冠軍心得，即席與fans互動。分享會完畢後，German與溦溦老師及港澳fans一起合照，渡過一個寫意及溫馨的下午。
German前日(30日)則與《中聲2》7強選手安雅希赴中山，同台擔任《好聲音歌唱回歸盛世》表演嘉賓，過千人的盛宴當中，有150名fans專程參加旅行團從香港到中山，浩浩蕩蕩緊隨自己偶像到場。部分fan club會員更得以安排大合照，現場見到喜愛的偶像出現，fans簇擁而上，擠得水洩不通，爭相拍照。German一連獻唱4首歌曲，之後與安雅希一起與樂迷玩抽獎遊戲。
昨日71回歸，German出席沙田舉行的《香港共慶回歸賽馬日》，為活動開幕擔任表演嘉賓，這是他成為《中聲2》冠軍後，首次出席回歸慶典活動，200古粉(古淖文粉絲暱稱)懷著興奮心情到場支持偶像。開幕表演完畢後，German特意到觀眾席與古粉自拍合照，逗得大家喜上眉梢。
傍晚時段，German與師兄周吉佩，於馬會活動專區和一眾馬迷及fans玩遊戲，各條有趣問題，都有過百fans搶答，氣氛激烈緊張。得獎者更從偶像手中獲得禮物，遊戲節目令在場所有人開心不已。此外，German宣布於8月3日在澳門威尼斯人劇場，舉行《古淖文I'm Home》演唱會，喜愛他的fans㩎撲飛趁早。