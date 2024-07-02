古淖文一連3日走遍中港澳 8月澳門舉行《I'm Home》演唱會

《中年好聲音2》冠軍古淖文(German)，一連3日走遍中港澳出席活動，包括與fans互動，又擔任回歸慶祝活動的表演嘉賓，今日他又宣布8月舉行《I'm Home》演唱會，忙得不亦樂乎。

上月29日German出席澳門舉辦的《好聲音追夢分享會》，擔任神秘嘉賓的他，輕鬆地與谷婭溦分享贏得《中年好聲音2》冠軍心得，即席與fans互動。分享會完畢後，German與溦溦老師及港澳fans一起合照，渡過一個寫意及溫馨的下午。