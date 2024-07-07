古淖文上水廣場辦簽唱會 譚輝智撐場jam歌 驚喜宣布澳門個唱加場

《中年好聲音2》的古淖文(German)，自勇奪冠軍後氣勢如虹、工作不斷，不但與《中1》師兄周吉佩出席馬場騷，又赴泰國出席活動，並與賭后何超瓊碰面合照。昨晚German為《明愛暖萬心》擔任表演嘉賓，今日即到上水廣場與「古粉」(fans暱稱)見面，順道宣傳8月3日於澳門威尼斯人劇場，舉行的《I'm Home》個人演唱會。
German一向愛錫「古粉」，故特別親臨上水廣場舉行《I'M HOME演唱會記者會暨簽唱會》，與fans分享喜悅。記者會開始前已有不少古粉持應援手牌到場，他甫上台即向支持者者揮手打招呼，問到首次舉行個唱，飲水思源的German說：「非常感恩和難以置信，感激一直支持的古粉，這次演唱會特別有意義，因為回到自己出身地澳門舉行。」最近馬不停蹄出席表演及活動的他，又即場分享演唱會籌備進度，並大賣關子表示：「準備了很多眼前一亮造型，古粉密切期待。」
預告有合作舞台
German席即唱了多首歌曲，包括《初戀》、《不相往還》及《無底洞》，率先為個唱造勢，又與3位現場觀眾玩遊戲。眾所周知，German與《中2》亞軍譚輝智十分老友，German個唱亦有邀請輝智擔任嘉賓。今日輝智就帶同《中2》的劉威煌、陳燕娜、甘永傑、梁浩賢、王玥及周碧嘉，現身記者會撐好友場，German於是邀請輝智到台上密密斟，之後輝智稱：「我與阿古於演唱會有合作舞台，至於表演甚麼，總之一定俾到驚喜大家。」之後兩人又即場jam張學友的《屈到病》，兩人更在台上尬起舞來，贏得全場拍掌歡呼。
正當大家已為記者會準備完結，German突然即場宣布，由於演唱會反應熱烈，個唱將於8月2日加開一場，在場古粉驚喜萬分。之後他感謝演唱會各合作單位，亦邀請一眾中2》好友及嘉賓上台合照，活動尾聲還派福利舉行簽名會，逐一為幸運的古粉簽名。