古淖文上水廣場辦簽唱會 譚輝智撐場jam歌 驚喜宣布澳門個唱加場

預告有合作舞台 German席即唱了多首歌曲，包括《初戀》、《不相往還》及《無底洞》，率先為個唱造勢，又與3位現場觀眾玩遊戲。眾所周知，German與《中2》亞軍譚輝智十分老友，German個唱亦有邀請輝智擔任嘉賓。今日輝智就帶同《中2》的劉威煌、陳燕娜、甘永傑、梁浩賢、王玥及周碧嘉，現身記者會撐好友場，German於是邀請輝智到台上密密斟，之後輝智稱：「我與阿古於演唱會有合作舞台，至於表演甚麼，總之一定俾到驚喜大家。」之後兩人又即場jam張學友的《屈到病》，兩人更在台上尬起舞來，贏得全場拍掌歡呼。

正當大家已為記者會準備完結，German突然即場宣布，由於演唱會反應熱烈，個唱將於8月2日加開一場，在場古粉驚喜萬分。之後他感謝演唱會各合作單位，亦邀請一眾中2》好友及嘉賓上台合照，活動尾聲還派福利舉行簽名會，逐一為幸運的古粉簽名。