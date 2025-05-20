古淖文唔小心低胸咗真deep愛你 預告《中年》三屆冠軍將同台合唱

古淖文、太極樂隊、鍾柔美及甘永傑等今日(20日)到西沙GO PARK為「愛在音符間520慈善盛典」演唱會表演。古淖文表示今日是「520(我愛你)」的日子，適逢今次活動是為慈善，又可以見到fans，大家可以一齊做善事，為善最樂。
談到他以超deep V的打扮出現，古淖文說︰「入面係夏天，出面係冬天，有時襯衫嘅嘢，又要表達得好，所以就唔小心低胸咗，哈哈哈哈！」他表示沒有特別操練心口，笑言要夾住唱，他說︰「一路唱要掩住心口，你見我都夾到好實，因為一打開都幾開下！要就一就，改少少舞步。」
三屆冠軍同台演出
古淖文透露稍後將有機會與《中年好聲音》冠軍周吉佩與第三季的冠軍黃博合作，「都係慈善騷嚟，尋日返公司都傾過唱咩歌，睇下點樣突出個人特色，自己都好期待3個人一齊唱！」他稱大家都是唱得之人，加上屆時會有一隊非常好的樂隊及監製，所以要好好jam歌，不想浪費機會。他稱知道大家都很期待三屆冠軍同台，相信會擦出很大火花。
成為師兄的他表示很明白《中年好聲音3》成員現時非常忙碌，待他們定下來之後，會好好跟他們了解及一齊玩。古淖文又提到早前跟黃博在公益金同場表演，見到對方非常勤力。
輕鬆啲成員各有各忙
甘永傑透露原本唱公益主題曲《同一片天空》，但因為計劃有變，只好留待下一次獻唱，現時更要負責唱4首歌，大感好開心。他稱「輕鬆啲（HZD）」原定計劃籌備新搞作，奈何各人都忙過不停，自己亦將與梁浩賢參演舞台劇，大家很難夾檔期，但下個月會聚埋一齊玩些新東西。提到顏米羔準備開戲，自己亦有興趣參演，並稱有留意譚輝智在《愛．回家之開心速遞》的演出，覺得他的演出不錯。