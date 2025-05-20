古淖文唔小心低胸咗真deep愛你 預告《中年》三屆冠軍將同台合唱

古淖文、太極樂隊、鍾柔美及甘永傑等今日(20日)到西沙GO PARK為「愛在音符間520慈善盛典」演唱會表演。古淖文表示今日是「520(我愛你)」的日子，適逢今次活動是為慈善，又可以見到fans，大家可以一齊做善事，為善最樂。

談到他以超deep V的打扮出現，古淖文說︰「入面係夏天，出面係冬天，有時襯衫嘅嘢，又要表達得好，所以就唔小心低胸咗，哈哈哈哈！」他表示沒有特別操練心口，笑言要夾住唱，他說︰「一路唱要掩住心口，你見我都夾到好實，因為一打開都幾開下！要就一就，改少少舞步。」