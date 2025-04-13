古淖文四出宣傳新歌《Follow Me》 指古粉數量不斷增長 fans籌款幫助緬甸災民

古淖文(German)為他的新歌《Follow Me》近日四出宣傳，展開一連串派台活動，German今年在音樂上大放異彩，他在各大電台和TVB娛樂新聞台的訪問中，暢談他的音樂旅程和人生經歷，分享了許多有趣的故事，從他在澳門發行的歌曲，到3年疫情中所學到的寶貴人生經驗，讓fans聽得津津有味。 German稱，大家都知道他十多年前參加亞洲電視的《星光大道》，那是他星途的起點。說到最新單曲《Follow Me》，German充滿不僅介紹了作詞的李峻一，還提到梁子龍答應為他這首歌作曲、編曲及監製的趣事，就像一場音樂界夢幻合作。TVB娛樂新聞台的主持人提到，這首歌的黑膠碟將於4月12日香港唱片日正式公開發售，他稱：「《Follow Me》內部預購反應熱烈，表現非常理想。」

German之後又到電台訪接受問，主持人談到他的受歡迎程度，又談及現在作為歌手的各種表演出路。藝人們如今都需要經營自己的網絡媒體，而follower(追蹤者)數目則是其中一個重要指標，他答道：「自《中年好聲音2》獲獎後，follower數目一直增長。」 在另一個訪問中，German講過新歌歌名《Follow Me》，可以直解叫別人追蹤他的社交媒體網頁，更重要是他希望帶給所有人一個訊息：「追蹤自己人生，希望生命影響生命。」German的影響力，體現在其fans「古粉」中，他們以German的名義籌款，成功籌得8萬港元，捐到香港紅十字會，幫助受地震影響的緬甸災民。

German之後又到電台訪接受問，主持人談到他的受歡迎程度，又談及現在作為歌手的各種表演出路。藝人們如今都需要經營自己的網絡媒體，而follower(追蹤者)數目則是其中一個重要指標，他答道：「自《中年好聲音2》獲獎後，follower數目一直增長。」 在另一個訪問中，German講過新歌歌名《Follow Me》，可以直解叫別人追蹤他的社交媒體網頁，更重要是他希望帶給所有人一個訊息：「追蹤自己人生，希望生命影響生命。」German的影響力，體現在其fans「古粉」中，他們以German的名義籌款，成功籌得8萬港元，捐到香港紅十字會，幫助受地震影響的緬甸災民。