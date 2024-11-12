古淖文孖譚輝智開唱 食水煮魚開聲被讚好聲音

《中年好聲音2》冠軍古淖文(German)，上周於澳門出席《第四屆青島雙城啤酒文化節》擔任開幕及表演嘉賓，昨日他又回港，與中聲家庭的好兄弟譚輝智，為「香港馬主協會」周年晚宴擔任表演嘉賓。German在社交媒體發文，跟輝智表演前「約埋一齊食碗水煮魚。」粉絲幽默留言回應：「水煮魚肯定是 『開聲恩物』。」

同場有商業電台881四語主持鄭嘉欣，有在IG上載German的現場表演片段時，稱讚German「Good Show好聽」外，更寫上「等緊你新派台歌」。而現實中German剛發文稱，「收到梁子龍的新歌demo，感到緊張又興奮。」偶像近期喜事消息重重，其fans萬分期待。