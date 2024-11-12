古淖文孖譚輝智開唱 食水煮魚開聲被讚好聲音

《中年好聲音2》冠軍古淖文(German)，上周於澳門出席《第四屆青島雙城啤酒文化節》擔任開幕及表演嘉賓，昨日他又回港，與中聲家庭的好兄弟譚輝智，為「香港馬主協會」周年晚宴擔任表演嘉賓。German在社交媒體發文，跟輝智表演前「約埋一齊食碗水煮魚。」粉絲幽默留言回應：「水煮魚肯定是 『開聲恩物』。」
同場有商業電台881四語主持鄭嘉欣，有在IG上載German的現場表演片段時，稱讚German「Good Show好聽」外，更寫上「等緊你新派台歌」。而現實中German剛發文稱，「收到梁子龍的新歌demo，感到緊張又興奮。」偶像近期喜事消息重重，其fans萬分期待。
《I’m Home》演唱會part.2離準備不遠
German愛唱歌是肯定的事，因此去年決心到香港參加《中年好聲音2》，他的歌聲感動各地fans，其紛紛為他作各式各樣的應援活動。從成為《中年好聲音2》冠軍開始，German在每一場的表演都受到大批樂迷歡迎。
早前於澳門成功舉行首個個人《I’m Home》演唱會，令German香港fans期待他在港舉行演唱會。早近German在facebook限時動態，發放一幅建築物寫著「Love HK」的照片，來呼應他早前「香港是第二個家」的對話，相信他個人演唱會part.2離準備不遠。