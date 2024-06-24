古淖文密密工作見古粉 7月fan meeting宴開30席

《中年好聲音2》冠軍古淖文(German)，前晚及昨晚於麥花臣場館舉行的﻿《 一班好聲音「十」力無限演唱會》中擔任表演嘉賓，他與同屆亞軍譚輝智、季軍顏米羔及殿軍黃劍文，一出場就獻唱哥哥張國榮的《當年情》，4人眼神交流唱出兄弟情。 隨後German獨唱哥哥的《今生今世》，配襯一身白衣王子造型，令全場觀眾聽得如痴如醉。4人又聯手唱出軟硬天師的《廣播道fans殺人事件》掀起演唱會的高潮，German帶頭完美說唱，完全冇甩咀的情況下，更露出開心過關的表情。

一身優雅deep V純白套裝造型的German，出席美高梅曼谷大型推廣活動，並擔任表演嘉賓。

演唱會完畢後，German和古粉(古淖文fans暱稱)即來過大合照，古粉每次熱情非常。而同樣墟冚的場面亦在23日《星光熠熠耀保良記者會》再度出現，無論台前或台上左右都布滿古粉，German的魅力可見一斑，他更於自己facebook限時動態播放現場實況。 馬不停蹄工作的German，之前剛去了曼谷數天，參與美高梅於曼谷的大型推廣活動。其中一天表演時，他穿上一身優雅deep V雪白色套裝，獻唱陶喆名曲《愛很簡單》。

不單參與澳門的大型活動表演，German將在7月1日香港回歸日，以《中2》冠軍身份於《香港共慶回歸賽馬日》擔任表演嘉賓，他亦有在自己的facebook，呼籲古粉與市民，熱烈參與這次回歸慶典，據知當日將會有逾200名古粉現身沙田馬場支持German。 German受歡迎程度有目共睹，他更因為愛錫古粉，而答應下月7月7日於尖沙咀舉行fans見面會，並筵開30席，讓逾300名古粉，當晚可以跟偶像作近距離的聚會。