古淖文實力燃燒嘉年華舞台 3首不同風格歌曲溶化fans心

《中年好聲音2》冠軍古淖文(German)，早前出席「第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」擔任表演嘉賓，一身輕鬆悠閒打扮的他，加上夏日輕妝令觀眾眼前一亮。German於活動共獻唱3首不同風格的歌曲，分別為經典拉丁歌曲《SWAY》，他稱為大家重新認識他的《盼望的緣份》和演繹哥哥張國榮的著名快歌《MONICA》。

司儀介紹German進場時，台下古粉(古淖文fans暱稱)開始按捺不住叫：「German、German。」歡呼之聲此起彼落，令現場氣氛瞬間沸騰，好不熱鬧。配合炎炎夏日，German帶來第一首拉丁名曲《SWAY》，現場觀眾禁不住聞歌起舞，台上的他更不用多說，揮灑自如。