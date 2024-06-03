古淖文實力燃燒嘉年華舞台 3首不同風格歌曲溶化fans心

《中年好聲音2》冠軍古淖文(German)，早前出席「第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」擔任表演嘉賓，一身輕鬆悠閒打扮的他，加上夏日輕妝令觀眾眼前一亮。German於活動共獻唱3首不同風格的歌曲，分別為經典拉丁歌曲《SWAY》，他稱為大家重新認識他的《盼望的緣份》和演繹哥哥張國榮的著名快歌《MONICA》。
司儀介紹German進場時，台下古粉(古淖文fans暱稱)開始按捺不住叫：「German、German。」歡呼之聲此起彼落，令現場氣氛瞬間沸騰，好不熱鬧。配合炎炎夏日，German帶來第一首拉丁名曲《SWAY》，現場觀眾禁不住聞歌起舞，台上的他更不用多說，揮灑自如。
第二首German選擇《中年好聲音2》參賽歌曲《盼望的緣份》，觀眾又變得融化在他感人歌聲之中，隨著他的歌聲左右搖擺投入非常。
最後一首歌曲，經驗豐富的司儀，叫大家一起玩個遊戲，當German演唱《MONICA》時全場一起唱Thanks及Monica，其舞台魅力令全場觀眾忍不住一起站立，投入嘉年華氣氛當中，將氣氛推致全日最高點。
表演完畢，German按照安排到嘉年華的攤位玩遊戲及拍照。沿途不少途人緊隨他，有賴工作人員幫助開路，German才能到達出口和古粉拍照。現場看到逾百古粉由表演台那邊，浩浩蕩蕩的趕到出口完成大合照。