古淖文成為Google熱門人物感驚喜 對伍仲衡未能繼續當評審感可惜

古淖文今日到THE SOUTHSIDE出席週年開幕慶典，連唱四首歌曲，全場氣氛超high，期間更有不少fans衝破保安防線，走到台下向古淖文送上利是及禮物。他表示每次活動可以見到有這麼多fans支持他，他說︰「感覺好似發夢，完咗個比賽有好多古粉支持，愈來愈多人聽到、留意到古淖文呢個人，真係非常開心。」
《中年好聲音2》帶挈人氣
提到他成為Google「熱搜本地娛樂名人」，他笑言大家可能要搜尋他的黑圖，他認為可能是參加完《中年好聲音2》，大家對古淖文感好奇而搜尋他，並希望大家可以繼續搜尋他。
早前古淖文宣布開騷，再次以《I’m home》為演唱會的名字，他表示在澳門站演唱會上也提過若然再開騷，首選地方一定是香港。他說︰「因為我喺香港參加完比賽，得到好多嘢，香港對我嚟講係一塊福地，我應該要用一個騷去多謝香港，我係呢度得到好多嘢，要好好回報大家！」問到會否出碟，他表示當然希望，但要看公司安排，儲夠歌才再作打算。
古淖文今個月要不停港澳兩邊走，今個星期更要為肥媽、黑妹擔任嘉賓。談到剛被炒魷的伍仲衡屆時也會現身睇騷，他坦言不了解發生甚麼事，但見到面會跟他好好傾偈，「我就覺得隔住電話講就怪怪地，我就鍾意面對面祝福、慰問乜都好，見到面就會講。對於伍仲衡要中途離場，會否大感可惜，他表示對方畢竟是三屆評審，也見證住大家成長，但相信變動都是好事，因為會有更大火花，令節目更好看。