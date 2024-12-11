古淖文成為Google熱門人物感驚喜 對伍仲衡未能繼續當評審感可惜

古淖文今日到THE SOUTHSIDE出席週年開幕慶典，連唱四首歌曲，全場氣氛超high，期間更有不少fans衝破保安防線，走到台下向古淖文送上利是及禮物。他表示每次活動可以見到有這麼多fans支持他，他說︰「感覺好似發夢，完咗個比賽有好多古粉支持，愈來愈多人聽到、留意到古淖文呢個人，真係非常開心。」

《中年好聲音2》帶挈人氣

提到他成為Google「熱搜本地娛樂名人」，他笑言大家可能要搜尋他的黑圖，他認為可能是參加完《中年好聲音2》，大家對古淖文感好奇而搜尋他，並希望大家可以繼續搜尋他。

早前古淖文宣布開騷，再次以《I’m home》為演唱會的名字，他表示在澳門站演唱會上也提過若然再開騷，首選地方一定是香港。他說︰「因為我喺香港參加完比賽，得到好多嘢，香港對我嚟講係一塊福地，我應該要用一個騷去多謝香港，我係呢度得到好多嘢，要好好回報大家！」問到會否出碟，他表示當然希望，但要看公司安排，儲夠歌才再作打算。