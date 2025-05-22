古淖文新歌《Follow Me》勁歌金榜登冠 古粉響應偶像呼籲做義工

古淖文(Garman)新歌《Follow Me》自推出以來，反響熱烈，迅即登上本地及海外的歌曲流行榜，令人振奮是這首歌在5月17日TVB的《勁歌金榜》中成功奪冠。

這個月份，German的工作行程非常繁忙，他不單要參加中山的《母親節好星音晚會》，還要擔任《中年好聲音三登峯之戰》的頒獎嘉賓，以及《保境安民為公益綜藝大匯演》的壓軸表演者。接著20日又在《愛在音符間520．同芯慈善盛典》上獻唱十多首名曲，不僅讓大家欣賞到他的精彩演出，還為「同芯慈善會」籌集了善款，共同為公益出一份力。