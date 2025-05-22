古淖文新歌《Follow Me》勁歌金榜登冠 古粉響應偶像呼籲做義工

古淖文(Garman)新歌《Follow Me》自推出以來，反響熱烈，迅即登上本地及海外的歌曲流行榜，令人振奮是這首歌在5月17日TVB的《勁歌金榜》中成功奪冠。
這個月份，German的工作行程非常繁忙，他不單要參加中山的《母親節好星音晚會》，還要擔任《中年好聲音三登峯之戰》的頒獎嘉賓，以及《保境安民為公益綜藝大匯演》的壓軸表演者。接著20日又在《愛在音符間520．同芯慈善盛典》上獻唱十多首名曲，不僅讓大家欣賞到他的精彩演出，還為「同芯慈善會」籌集了善款，共同為公益出一份力。
《Follow Me》宣傳車24日駛到銅鑼灣
此外，German的應援團「古淖文粉絲群組」，全力支持他的新歌，舉辦了一系列應援活動。繼早前在尖沙咀柏麗大道巴士站燈箱廣告，以及粉絲群組一周年晚宴後，5月17日還在旺角推出《Follow Me》音樂視頻宣傳車，吸引了大批路人拍照留念，古粉們更是雀躍不已。當晚，隨著《Follow Me》登上勁歌金榜冠軍的好消息，現場氣氛高漲。《Follow Me》宣傳車將於5月24日在銅鑼灣繼續為German造勢，宣傳活動熱火朝天。
為了響應German的呼籲，「古淖文粉絲群組」所有應援活動，在扣除成本後，剩餘的金額將捐給「Make A Wish」慈善機構。此外，古粉們積極參與，加入同芯慈善會成為義工，與偶像一起回饋社會，幫助有需要的人。