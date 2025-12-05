古淖文曾因做MC停唱歌感徬徨 面對劣評高呼「收皮啦」

古淖文憑《中年好聲音2》大翻身，隨住第四季即將播出，他驚訝時間過得如此快。他坦言從沒有眷戀過冠軍名銜，「其實就好似港姐咁，當個獎俾黃博之後，就拜拜㗎啦！我唔再係『中年好聲音冠軍』，我係古淖文。因為係一屆一屆咁去，一定要知自己個崗位同位置，屆滿仲拎住個冠軍銜頭走咩，係要俾其他人上㗎！仲要千祈唔好比較，比較係會令自己好辛苦！」

感謝古粉 他表示沒有被冠軍沖昏頭腦，「就算叫做有啲成績，我都會繼續做好，當然係要求自己愈做愈好！」他很感謝「古粉」的支持，自己以為拿完獎之後，只是多了一些人支持，沒想過古粉會炮製出不同的應援。他笑言有時見到很尷尬，「唔知點解，以前行過路過都冇人理，依家到處都見到自己個樣……可能性格問題，但係開心嘅！佢哋都希望自己個偶像多啲人認識，我係好多謝佢哋。」

無需比較 觀眾因《中2》重新認識古淖文，繼而令人翻找他的《第一屆亞洲星光大道》同期︰陳蕾、羅力威、蔡梓銘、譚杏藍等在不同跑道上發展。以樂壇成績計，陳蕾的發展最好，古淖文表示不用比較，大家現在都找到自己的方位，「我經常都話要做好自己本分，自然就有觀眾記得你，真係唔好比較！」古淖文不想比較，但在觀眾角度來看，他是《中聲》比較幸運的一人，每隔一段時間有新歌推出，今年更到不同地方開騷，新歌《OH YEAH！》便是他第二首跳舞單曲。

唔得就返去做 MC 《OH YEAH！》是來自古淖文的口頭禪「好嘢」，歌曲拿了一些自身經歷，盼鼓勵大家不要放棄，像打機一樣不停過關，因此MV也加插了大量遊戲畫面。提到難關，古淖文也曾陷入人生低潮，愛表演的他一 度為生計去做司儀，現在他笑言「重回歌手」。他說︰「我識葡文，澳門政府活動一定要有葡文，就搵我做MC。之後MC工作愈來愈多，變相音樂、表演差唔多停咗。我以前係好抗拒，但依家諗返起，如果無呢個經歷，我登台就會唔識搞下氣氛。」他自言曾因為做MC而感到徬徨，不停問自己為何要做MC，沒想到一個比賽，令他重拾表演的初心。「我已經當《中2》係最後一站，唔得就返去做MC，點知又得咗！最重要係令我搵番唱歌個初心，要去感動到人哋！」

無懼惡意中傷 隨住多人注意，古淖文開始面對不同的批評，他稱有留意到網民留言批評他的妝容，嘲他是人妖，他說︰「人係有分析能力，知道邊啲係有建設性，有啲comment見到咪回敬『你返去瞓覺啦！收皮啦！哈哈！』其實個個都會有負評，如果佢係要令你唔開心，就講句『收皮啦！我唔會唔開心！』最重要係自己心態！我會坦然面對呢啲comment，因為面對先可以跨越佢哋！」