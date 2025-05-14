古淖文棄譚輝智封劉洋做偶像盼合唱 欲《中2》三甲齊開live

古淖文今日與《中年好聲音2》歌手甘永傑，齊齊現身中環藝穗會，兩人將於5月20日為西沙GO PARK舉行的慈善音會《同芯慈善盛典》表演，屆時古淖文將獻唱12 首金曲，不過對於未能與太極樂隊、鍾柔美合唱感可惜，他直言渴望與太極樂隊同台合唱，「佢哋係legend，最熟係《紅色跑車》，想像出場時大家一齊唱呢首歌，好有型。」
今次慈善演唱會是為兒童籌款，古淖文自言喜歡小朋友，更分享與譚輝智一對子女相處的趣事，對於逗小朋友甚有心得。對於譚輝智跳唱《Follow Me》，他失笑表示，「真係高度評價，佢嘅自信、忘我同自我陶醉，我真係甘敗下風！我記得佢同我講，佢自己跳就得，我識晒 」他表示，有機會也想跟對方一齊跳《Follow Me》，做一個認真版本，大家拭目以待。談到何時出新歌，他表示完成這兩個星期的工作，將返澳門籌備全新快歌。
談到日前出席《中年好聲音3》決賽，他表示對卸任沒太大感受，「我永遠都係《中年好聲音2》冠軍、周吉佩都係《中1》冠軍，今次係《中3》嘅光輝時光，希望佢哋快啲出自己嘅歌，最緊要令更多人認識中年好聲音這個品牌。」作為當晚觀眾，他表示最深刻是劉洋唱《Without You》，「佢唱《Without You》我真係好感動，封佢做偶像，輝智行埋一邊，其實我同輝智都被震懾，真係唱到好入心，名次都唔緊要，最重要觀眾覺得好聽。」他表示若有機會也想跟對方合唱，但就不會選唱《Without You》難度太高。當晚《中2》三甲同場，網民大感興奮，問到何時合體時，他就指：「輝智和顏米羔都是大忙人，相信最方便嘅方法是一齊開live，呼籲大家期待。」