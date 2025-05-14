古淖文棄譚輝智封劉洋做偶像盼合唱 欲《中2》三甲齊開live

古淖文今日與《中年好聲音2》歌手甘永傑，齊齊現身中環藝穗會，兩人將於5月20日為西沙GO PARK舉行的慈善音會《同芯慈善盛典》表演，屆時古淖文將獻唱12 首金曲，不過對於未能與太極樂隊、鍾柔美合唱感可惜，他直言渴望與太極樂隊同台合唱，「佢哋係legend，最熟係《紅色跑車》，想像出場時大家一齊唱呢首歌，好有型。」

今次慈善演唱會是為兒童籌款，古淖文自言喜歡小朋友，更分享與譚輝智一對子女相處的趣事，對於逗小朋友甚有心得。對於譚輝智跳唱《Follow Me》，他失笑表示，「真係高度評價，佢嘅自信、忘我同自我陶醉，我真係甘敗下風！我記得佢同我講，佢自己跳就得，我識晒 」他表示，有機會也想跟對方一齊跳《Follow Me》，做一個認真版本，大家拭目以待。談到何時出新歌，他表示完成這兩個星期的工作，將返澳門籌備全新快歌。