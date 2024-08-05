古淖文演唱會｜尾場encore謝幕哭成淚人 譚輝智任嘉賓拉姑過大海捧場

古淖文一連兩場《古淖文 I’m Home 演唱會》日前(3日)圓滿結束，尾場請來譚輝智擔任嘉賓。回想十多年歌星夢上高低起跌，到衣錦還鄉在澳門開個唱，古淖文唱《完全因你》時感觸流淚，encore及謝幕時亦哭成淚人。除了古淖文父母和肥媽撐場外，還有拉姑、陳淑芬、黑妹及一班《中年好聲音2》兄弟姊妹專程到澳門支持。

Deep V上陣 古淖文當然還唱了《中年好聲音2》的參選歌如《盼望的緣份》、《笑忘書》、《征服》等，尾場請來同屆好友譚輝智擔任嘉賓，兩人合唱林子祥的《這一個夜》，為了答謝fans，古淖文連月控制飲食，努力運動操肌練氣，當中一套deep V黑西裝便令胸肌若隱若現，勁歌熱舞一part白色緊身小背心則完美展露了他粗壯的手臂，一班《中2》好友黃劍文、陳俞霏、王學霖、陳燕娜、王玥、陳蒨葶、甘永傑等，齊齊起身跟住跳，全場high爆。

唱自家作品 除了參賽歌曲，古淖文亦唱了自家作品，請來中國籍澳門朋友Tik.Man及葡籍與非籍混血兒朋友Black Joe合唱，他表示，「今晚對我講意義非常重大， 除咗係人生第一個演唱會，仲係喺自己出生地方到做，好開心！Home代表屋企外，舞台亦係我屋企，每次返到舞台我都會好溫暖、自在安心嘅感覺，自己都唱咗十幾年歌，今晚會有啲私心唱啲自己嘅歌曲，有我首支派台《古著》亦有我有份作曲的《United》，想講係無論你邊個地方嚟、邊個種族，大家都係同一屋簷下，澳門就係一個共融地方。」