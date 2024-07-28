古淖文為周末兩場演唱會準備 修身試造型選歌單笑言玩自己

古淖文(German) 8月2日及3日於澳門威尼斯人劇場舉行《I'm Home》演唱會，一切準備就緒。主辦單位隆重其事，早前準備好海報宣傳照亦以釋出。照片中，German在以演唱會劇場為布景下拍攝，讓觀眾有如身歷其境，感受場地的華麗。
服飾性感 滿滿歌單
German早前更於面書發布關於演唱會前的準備。試造型的片段中，對舞台十分尊重的他，鏡頭前表現得非常雀躍。造型師提議他穿較性感服飾， 去展露健碩身材，German得知消息後說：「希望一星期內拼命修身，能夠令自己身型更結實，大家拭目以待。」
主辦單位發放的照片，展示音樂團隊及German全程投入練歌狀態，關於歌單的編排，German表示，「為了確保演唱會流暢度及觀賞性，整個演唱會沒有停頓位，場騷肯定精彩絕倫，不過同時玩緊自己，唔單止需要記好多歌詞，練氣方面絕對唔敢怠慢。」
200%顯舞蹈擔當功架
German指，對演唱會最期待是快歌環節，「希望能夠同現場觀眾打成一片，玩得開心盡興。」而舞蹈方面的負責團隊，發放排練時的照片，陣容不小，各種各樣的準備如火如荼。他早前曾說過，「感謝各界的支持，會以200%的努力去製造一個精彩的演出。」其實早在《中年好聲音2》已有傳媒，以舞蹈擔當去形容German，因此下周五、六的演唱會的確令人期待。