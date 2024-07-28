古淖文為周末兩場演唱會準備 修身試造型選歌單笑言玩自己

古淖文(German) 8月2日及3日於澳門威尼斯人劇場舉行《I'm Home》演唱會，一切準備就緒。主辦單位隆重其事，早前準備好海報宣傳照亦以釋出。照片中，German在以演唱會劇場為布景下拍攝，讓觀眾有如身歷其境，感受場地的華麗。

服飾性感 滿滿歌單

German早前更於面書發布關於演唱會前的準備。試造型的片段中，對舞台十分尊重的他，鏡頭前表現得非常雀躍。造型師提議他穿較性感服飾， 去展露健碩身材，German得知消息後說：「希望一星期內拼命修身，能夠令自己身型更結實，大家拭目以待。」