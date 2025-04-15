古淖文自稱宅男曾經抑鬱 逆襲成冠軍出新歌《Follow Me》

《中年好聲音2》冠軍古淖文(German)，近日作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受許文軒(Edmond)專訪，聊到他時隔6年再次推出個人派台作品《Follow Me》的心路歷程，這位對音樂充滿熱誠的歌手表示，「《Follow Me》這首新歌對我來說意義重大，因為這是《中聲2》比賽後的第一首派台歌，彷彿是重返歌手舞台的全新出發。」
新歌幕後找來澳門班底
German在訪談中透露，這次的音樂班底相當特別，所有創作團隊成員均來自澳門，「新歌作曲的是梁子龍，填詞的則是李峻一，而我自己也有參與創作rap的歌詞部份。」至於為何選擇快歌作為新單曲，原因也很簡單：「我比較擅長快歌，之前的作品中缺少這種舞台上活力四射的曲風，所以這次真的需要一首快歌來展現自己！」
作為現役歌手，MV的拍攝是非常重要，是展示自我的窗口，但German幽默的說，並沒有特別為拍MV操練肌肉，因為他平時就有在健身鍛鍊的習慣，「我之前總是臨時抱佛腳，現在一有時間就去健身，慢慢也變成習慣。」不過他不忘分享在澳門的生活有多麼苦悶，「一起床就吃飯，然後下樓做Gym和練歌，幾乎沒其他活動，朋友叫我才會出門！」他笑稱自己是個「宅男」。
自爆一回港就喪食不戒口
German又稱，一回到香港就放下戒心，提到有一次在表演前喪食，「返到香港就不戒口，試過有一次同譚輝智表演前食水煮魚。而我平時飯腳有劉威煌、梁浩賢同甘永傑等！他們成日帶我食好嘢！自己在澳門就食得好清，通常都係蒸雞、金針菇同菜。」
提到參加《中年好聲音2》前，German事業一度進入低潮期，他說：「當時同前公司剛完約，接著就爆發疫情，自己毛不見出路，不知如何是好，有啲迷失，情緒出了狀況，我都不知自己是否抑鬱。試過望住塊鏡自言自語，告訴自己，German你這麼帥，難道就這樣一輩子？」幸運的是，他身邊有位朋友給他不少支持，鼓勵他冥想和閱讀身心靈書籍，讓他逐漸找回自我，重新站了起來。