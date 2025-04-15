古淖文自稱宅男曾經抑鬱 逆襲成冠軍出新歌《Follow Me》

《中年好聲音2》冠軍古淖文(German)，近日作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受許文軒(Edmond)專訪，聊到他時隔6年再次推出個人派台作品《Follow Me》的心路歷程，這位對音樂充滿熱誠的歌手表示，「《Follow Me》這首新歌對我來說意義重大，因為這是《中聲2》比賽後的第一首派台歌，彷彿是重返歌手舞台的全新出發。」

新歌幕後找來澳門班底

German在訪談中透露，這次的音樂班底相當特別，所有創作團隊成員均來自澳門，「新歌作曲的是梁子龍，填詞的則是李峻一，而我自己也有參與創作rap的歌詞部份。」至於為何選擇快歌作為新單曲，原因也很簡單：「我比較擅長快歌，之前的作品中缺少這種舞台上活力四射的曲風，所以這次真的需要一首快歌來展現自己！」