古淖文開心帶團狂收利是 譚輝智黃劍文將會出埠四圍去

肥媽Maria Cordero 與黑妹李麗霞宣布12月13日至14日於伊利沙伯體育館場地舉行《媽妹笑住唱 Part II演唱會》。今日二人在尖沙咀舉行記招，吸引大批歌人藝人到場為她們造勢，場面非常墟冚，無綫高層樂易玲亦趕到現場，儼如台慶。二人在會上宣布嘉賓陣容，包括有羅敏莊、《中年好聲音2》的古淖文、譚輝智及黃劍文。

古淖文、譚輝智及黃劍文在會上表示很多謝肥媽及黑妹的提攜，三人更不忘大讚肥媽的廚藝。問到三位屆時會表現哪些曲目，古淖文透露會表演快歌，輝智與劍文就會以慢歌上陣。提到《中年好聲音3》現正熱播，問到會否擔心fans變心，古淖文認為今次節目加入大灣區及星馬區參賽者，令更多人留意《中年好聲音》節目，而他們亦會在節目出現，從而增加知名度，所以不擔心fans流失。

出團狂收利是

早前古淖文與譚輝智先後與兩間旅行社合作，在旅行團中大開金口。兩人表示很開心，而且感覺很特別。古淖文稱自己收了不少利是，笑謂他們會私下比併誰人收的利是最多。譚輝智苦笑表示收得不多，而月底將會再出發，今次更會登上遊輪獻唱，心情亦相當期待。在旁的古淖文不忘呼籲屆時fans帶同利是封入場，令在旁的輝智笑過不停。

黃劍文預告完成手頭上的演出後，便會飛到澳洲出席分享會，預計在當地逗留三星期，返港後會繼續創作。古淖文稱自己最近已找到合作班底，將會推出全新的跳唱曲目。