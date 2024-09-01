古淖文隨中聲Power Of Love四人組 展開北美三站演出之旅

古淖文(German)、周吉佩、支嚳儀及顏米羔等，正在展開精彩北美之旅，於加拿大、美國舉行《中年好聲音Power Of Live》，8月30日出發多倫多當天，眾歌手的一班熱情支持者，一早抵達機場，並以各適其適的應援方式來支持偶像。

German的fans專程由香港飛三站支持偶像，於美國轉機時趁機推廣偶像，邀請當地途人進行近年reaction錄像製作，拍攝對方第一次聽到German演繹他的冠軍歌曲《Feeling Good》的反應。影片中途人對German的歌聲讚歎不已，並稱：「他的嗓音真好！」