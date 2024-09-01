古淖文隨中聲Power Of Love四人組 展開北美三站演出之旅

古淖文(German)、周吉佩、支嚳儀及顏米羔等，正在展開精彩北美之旅，於加拿大、美國舉行《中年好聲音Power Of Live》，8月30日出發多倫多當天，眾歌手的一班熱情支持者，一早抵達機場，並以各適其適的應援方式來支持偶像。
German的fans專程由香港飛三站支持偶像，於美國轉機時趁機推廣偶像，邀請當地途人進行近年reaction錄像製作，拍攝對方第一次聽到German演繹他的冠軍歌曲《Feeling Good》的反應。影片中途人對German的歌聲讚歎不已，並稱：「他的嗓音真好！」
喝望盡快推出新歌
今次一連3日的北美之旅，行程十分緊湊。8月31日早上，加拿大中文電台訪問中，German回應主持人：「之前已經兩、三次到多倫多表演，能夠予工作於娛樂實在是賞心樂事。」談到歌唱方面發展，他則表示：「雖然已經擁有自己的歌曲，但亦都好希望經過《中年好聲音》嘅洗禮，希望自己有幾首新歌。」更打趣說：「到時候可以做巡迴演唱，多倫多表演完，又在到溫哥華玩幾天。」
《中年好聲音Power Of Live》多倫多見面會，安排在族裔最多樣化的社區的士嘉堡東方廣場舉行。中午見面會正式開始。German為每位當地及遠渡而來的fans，送上兩首歌曲《盼望的緣份》及《完全因你》。雖然今次未能在多倫多安排演唱會，但fans對於能夠置身現場，親眼目睹German與眾歌手的精彩表演，與偶像合照並送上禮物和祝福，已感心滿意足。