古淖文預告有新搞作 譚輝智唔驚拉姑變心

《中年好聲音2》的古淖文與譚輝智今日一齊到尖沙咀出席《明愛暖萬心》記者會。二人在活動上被問到將會表演甚麼項目時，譚輝智忽然表現怕羞著古淖文介紹，古淖文表示屆時將會聯同其他《中年好聲音2》的隊員表現，他們二人會一齊合唱，但不會跳舞。
古淖文與譚輝智表示很開心可以參與慈善節目為善事出一分力。談到他們有份參與《 一班好聲音「十」力無限演唱會》，古淖文稱演出主力都是在師兄師姐們身上，他們《中2》四位屆時也會唱快歌、慢歌，更稱屆時會有突破性演出。
不擔心《中年好聲音3》搶fans
談到《中年好聲音3》開始招募新一季的參賽者，問到二人會否擔心fans會被搶去，他們表示沒有此想法，認為《中年好聲音》的家庭愈大愈好。古淖文稱自己愛跟不同人合作，也很期待和新的參賽者交流。他又認為每人的表現風格不同，所以各有不同的fans支持。談到他快將舉行個唱，古淖文透露還有好消息帶給大家，他說︰「嚟緊都有好消息話俾大家知，但暫時唔講得住！」
譚輝智跟拉姑緊密聯絡
問到譚輝智會否擔心頭號fans狄波拉「移情別戀」，他笑言雙方未相愛，但自己並不太擔心，因為跟拉姑不時有聯絡。談到有沒有借今次做慈善節目，向大會要求跟拉姑同台演出，譚輝智笑謂對方應該不會答應，如拉姑可以到場已經很開心。