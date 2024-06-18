古淖文預告有新搞作 譚輝智唔驚拉姑變心

《中年好聲音2》的古淖文與譚輝智今日一齊到尖沙咀出席《明愛暖萬心》記者會。二人在活動上被問到將會表演甚麼項目時，譚輝智忽然表現怕羞著古淖文介紹，古淖文表示屆時將會聯同其他《中年好聲音2》的隊員表現，他們二人會一齊合唱，但不會跳舞。

古淖文與譚輝智表示很開心可以參與慈善節目為善事出一分力。談到他們有份參與《 一班好聲音「十」力無限演唱會》，古淖文稱演出主力都是在師兄師姐們身上，他們《中2》四位屆時也會唱快歌、慢歌，更稱屆時會有突破性演出。