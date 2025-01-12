古淖文麥花臣開騷感激父母 談haters：聽唔少 佢咪講 冇所謂

《中年好聲音2》冠軍古淖文(German)，昨晚首次在香港麥花臣場館舉行個唱《I'm Home 演唱會》，周梁淑怡、何麗全、韋綺姍、周國豐、張佳添，以及German於《亞洲星光大道》比賽時的一班戰友均是座上客。

German由10位舞蹈員伴舞下唱出《偷情》、《烈焰紅唇》、《桃色冒險》和《芳華絕代》等好兩，全場觀眾為之瘋狂，German 說：「今次係為香港做一個新嘅 show，不過以下呢部份係澳門站係有出現過嘅，冇辦法啦，呢啲係我嘅私心，點都要唱返自己歌俾大家聽，以下呢首慢歌我都好鍾意，希望大家都會鍾意。」之後 German 便演譯了四首屬於他的自己歌包括《不相往還》、《古著》、《海底針》和《無底洞》。





German演唱完一輪勁歌如《We Will Rock You》、《Bay Boy》後，大螢幕上播出 他於去年《中年好聲音2》的奪冠片段，之後他便唱出由《多得他》和《心仍是冷》組成的《中2》參選歌 medley。German 說：「嚟到呢一part就係中年好聲音的部份，真係要好多謝呢一個節目，如果我冇參加呢個比賽，我相信唔單止呢兩場演唱會，由我得到冠軍到而家所得到嘅嘢都唔會擁有，所以請大家用最熱烈嘅掌聲俾中年好聲音。」

German又在演唱會內特別多謝父母，「由我決定做歌手到今時今日，佢哋比我好大自由度去闖呢條路，我唔敢講我而家好叻，只係有少少成績，但我會繼續努力去唱多啲歌去報答我嘅爸爸媽媽；最後我要多謝呢個人正正就係我自己，我好多謝我嘅任性，因為如果我唔係一個極度任性嘅人，我應該一早放棄咗唱歌。」最後 German 以《亞洲星光大道》的好友陳蕾一曲《凡星》為首晚香港個唱劃上了圓美句號。



接受媒體訪問時German表示，開show前勤健身 keep fit，因不想身體線條靚，而且要有充足體能去應付整晚演出，父母給他很高的分數並說是 very good show，不過對他來說唱了那麽多rock歌也是一種挑戰，至於他在台上有感而發提及haters，German 說：「他們對我嘅人身攻擊已經冇乜用，由細到大都聽唔少，如果講人嗰個講完呢番說話會令佢自己心情好啲，咁佢咪講囉，我真係冇乜所謂。容許我粗俗講一句只可以硬食，特別係做我哋呢行，唱得好會俾人話，唱得唔好就會俾人話咁樣都去做明星，調節自己嘅心理非常緊要，揀得做呢一行一定會有好多人俾意見你，要靠自己去衡量好與壞，自己要去選擇分辨邊啲係好嘅意見，我喺網上評論都見到一啲有建設性嘅建議。」 German 又稱，最意想不到的是周太周梁淑怡親臨支持，真的完全沒有想過，而揀選了陳蕾的《凡星》作為演唱會最後一首歌，是因為這首歌意義非常大，特別是歌詞中那一句「誰都會發光只要找到地方」，原本還想在台上分享多一點，但因時間關係只能留待尾場實現。