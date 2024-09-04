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娛樂
2024-09-04 15:10:34

古淖文 支嚳儀獲粉絲攜香檳慶生 《中聲》歌手北美三站巡唱encore不斷

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古淖文 支嚳儀獲粉絲攜香檳慶生 《中聲》歌手北美三站巡唱encore不斷

古淖文 支嚳儀獲粉絲攜香檳慶生 《中聲》歌手北美三站巡唱encore不斷

TVB USA主辦的《中年好聲音Power Of Live演唱會》，一連兩日於美國勞動假期舉行，周吉佩、古淖文(German)、支嚳儀及顏米羔等，91日完成三藩市站表演，第二天早上五時便隨隊飛往下一站洛杉磯。

 

在酒店才吃過早餐，被粉絲「野生捕獲」的German，雖然之前一晚出席完演唱會，晨早又要趕飛機，但仍看似精神奕奕，神採飛揚。許多粉絲專程從北美其他地方來到洛杉磯，有的來自田納西洲，也有從紐約專程到來，更有粉絲從香港遠道而來支持他們一班《中聲》歌手。

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頭戴cap帽及眼鏡吃早餐的GermanT-恤牛仔褲穿出他的真實年齡look。許多時候為配合舞台效果，或公司有所安排，粉絲指German會穿得比較成熟。而他平時自己的打扮，即傾向輕鬆款式為主。

像他今次美國巡迴演唱，頭戴cap帽及眼鏡吃早餐的Germanfacebook分享三藩市站的其中一款牛仔套裝，短身牛仔褸配型格牛仔褲，加上時尚配色和北美非常受歡迎的運動鞋，盡顯其風趣幽默貪玩性格，這樣的配搭才是他真實年齡的反影。

German台上唱盡多首好歌，包括 《Feeling Good》、《Desperado/不如不見》等。 4位《中聲》歌手台上愈來愈有密契。 《中聲》歌手不斷與北美樂迷互動，並稱會盡快再回來演唱。

關於今次美國巡迴演唱，German笑說主辦單位以他們為試驗。事實三藩市及洛杉磯這兩場演唱會，十分受歡迎，現場觀眾反應非常熱烈。92日晚，encore環節後觀眾仍希望再度encore。四位《中聲》歌手一走到後台，搞笑的German一面繼續唱《月亮代表我的心》，令這個北美三站的表演在歡樂聲中完結。

同場加映，北美三個地方fans，均為十月才生日的German提前慶祝生日，送上驚喜，而得悉支嚳儀94日生日，因此準備兩支香檳，並為兩位一同獻唱生日歌。

Fans準備了香檳為German慶生，更一同即席唱生日歌。 北美歌迷不肯讓《中聲》歌手落台，不斷叫encore。 古淖文 支嚳儀獲粉絲攜香檳慶生 《中聲》歌手北美三站巡唱encore不斷

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