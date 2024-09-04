古淖文 支嚳儀獲粉絲攜香檳慶生 《中聲》歌手北美三站巡唱encore不斷

在酒店才吃過早餐，被粉絲「野生捕獲」的German，雖然之前一晚出席完演唱會，晨早又要趕飛機，但仍看似精神奕奕，神採飛揚。許多粉絲專程從北美其他地方來到洛杉磯，有的來自田納西洲，也有從紐約專程到來，更有粉絲從香港遠道而來支持他們一班《中聲》歌手。

由TVB USA主辦的《中年好聲音Power Of Live演唱會》，一連兩日於美國勞動假期舉行，周吉佩、古淖文(German)、支嚳儀及顏米羔等，9月1日完成三藩市站表演，第二天早上五時便隨隊飛往下一站洛杉磯。

頭戴cap帽及眼鏡吃早餐的German，T-恤牛仔褲穿出他的真實年齡look。許多時候為配合舞台效果，或公司有所安排，粉絲指German會穿得比較成熟。而他平時自己的打扮，即傾向輕鬆款式為主。

像他今次美國巡迴演唱，頭戴cap帽及眼鏡吃早餐的German在facebook分享三藩市站的其中一款牛仔套裝，短身牛仔褸配型格牛仔褲，加上時尚配色和北美非常受歡迎的運動鞋，盡顯其風趣幽默貪玩性格，這樣的配搭才是他真實年齡的反影。