古淖文 黃劍文 支嚳儀 李佳 Mikiki舉行新歌發布會 大談製作感受

Mikiki昨日舉行《TMG新歌發布會》，《中年好聲音》系列的4位實力唱將古淖文、黃劍文、支嚳儀及李佳等，除了分享新歌內容及概念之外，又為一眾樂迷獻唱和大玩遊戲，活動尾聲更與現場觀眾近距離接觸，影大合照，為粉絲送上難忘又具紀念價值的新年禮物！

活動前已有大批粉絲帶同手牌支持歌手，場面墟冚。發布會甫一開始古淖文、黃劍文、支嚳儀和李佳便上台向現場歌迷打招呼，4人不但大談新一年的目標和透露未來工作安排，少不了介紹自己新歌的創作意念和訊息，其中古淖文預告新歌有拉丁舞元素，在全場起哄下更即席「露兩手」，與同樣跳得的支嚳儀合跳了幾步拉丁舞，惹來大批「古粉」尖叫。