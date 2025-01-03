古淖文 黃劍文 支嚳儀 李佳 Mikiki舉行新歌發布會 大談製作感受

Mikiki昨日舉行《TMG新歌發布會》，《中年好聲音》系列的4位實力唱將古淖文、黃劍文、支嚳儀及李佳等，除了分享新歌內容及概念之外，又為一眾樂迷獻唱和大玩遊戲，活動尾聲更與現場觀眾近距離接觸，影大合照，為粉絲送上難忘又具紀念價值的新年禮物！
活動前已有大批粉絲帶同手牌支持歌手，場面墟冚。發布會甫一開始古淖文、黃劍文、支嚳儀和李佳便上台向現場歌迷打招呼，4人不但大談新一年的目標和透露未來工作安排，少不了介紹自己新歌的創作意念和訊息，其中古淖文預告新歌有拉丁舞元素，在全場起哄下更即席「露兩手」，與同樣跳得的支嚳儀合跳了幾步拉丁舞，惹來大批「古粉」尖叫。
其後，支嚳儀與黃劍文先後分享新歌《夜光漫遊》及《默默》MV拍攝時的經歷並獻唱新歌，再聯同古淖文和李佳夥拍粉絲分組大玩遊戲。古淖文與支嚳儀鬥長氣的同時，李佳和黃劍文則需鬥快把粉絲手上的絲帶綁在古支二人手上，最後二人手臂猶如禮物一般綁滿蝴蝶結，場面壯觀。
遊戲後李佳大談與《中年好聲音》評審張佳添，在自己新歌合作的感受，然後送上自己的新歌《再找一天忘記你》，而古淖文雖然演唱會和新歌並行準備中，亦預備了其中一首個人單曲《穿崩》送給現場觀眾，將全場氣氛推至最高峰。