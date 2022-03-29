可嵐轉搞飲食做良心老闆 籌錢出糧寧打幾份工

香港開電視新節目《有種老闆娘》由可宜主持，新一集請來可嵐做嘉賓，作為單親媽媽的她，由歌手進軍飲食界，搖身變成私房菜及日式餐廳的老闆娘，箇中原因跟兒子尤俊有莫大關係。

可嵐表示，會成為日式餐廳老闆娘，全因仔仔對壽司的情意結，提到可嵐前夫曾做飲食業，亦深知飲食業難做，但為何可嵐仍堅持進軍飲食界？她表示：「原先冇諗過做飲食業，2018年演唱會一波幾折，雖然最後有賺到錢，可能我太專注演唱會，到演唱會後，補習社話覺得阿仔有少少過度活躍症，我好擔心，好內疚，想畀番多啲時間陪個仔，於是諗開創另一個事業，係咪就可以多啲時間陪佢呢？而且又穩定啲呢？咁啱屋企附近有間舖早上喺冰室，晚上佢哋關門，佢哋建議我可以做糖水。」