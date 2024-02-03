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娛樂
2024-02-03 22:32:15

可憐的東西｜出爐影后愛瑪史東化身「女版科學怪人」 數必睇8大理由

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愛瑪史東憑《可憐的東西》橫掃各大頒獎禮！

愛瑪史東憑《可憐的東西》橫掃各大頒獎禮！

愛瑪史東(Emma Stone)憑《可憐的東西》(Poor Things)橫掃各大頒獎禮，繼再封金球獎影后之後，即將舉行的奧斯卡也被視為大熱，這位出爐影后今次化身「女版科學怪人」，該片成功之處歸功其突破性演出，更為她登上事業另一高峰，現在就盤點電影8大必睇理由

改編享譽文壇得獎小說

電影由《爭寵》金獎提名編劇Tony McMamara與導演再度合作，改編著名蘇格蘭作家Alasdair Gray贏得享譽文壇的Whitbread AwardGuardian Fiction Prize同名小說。故事天馬行空荒誕離奇，自殺身亡的年輕女子貝拉被古怪科學家救活，把她肚中的嬰孩腦袋移植給她，成為童稚心熟女身的瘋狂實驗品。貝拉以初生的心智毫無禁忌地探索情慾和世界，帶領觀眾以全新角度反思性別、身份、自由、女性主義等重大課題，一部發人深省、意義深遠之作。

11項提名獲奧斯卡認證 

問鼎奧斯卡大熱之作，榮獲多達11項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳改編劇本等，金像級高質好戲話題作，第一時間必睇之選！

 

《可憐的東西》大熱問鼎奧斯卡，榮獲多達11項提名。

《可憐的東西》大熱問鼎奧斯卡，榮獲多達11項提名。

金球獎最佳電影、最佳女主角

獲獎無數，包括新鮮出爐贏得金球獎最佳電影（音樂／喜劇組）、最佳女主角（音樂／喜劇組），威尼斯影展金獅獎、美國國家評論協會十大電影、美國電影學院十大電影等，至今已贏得73項獎項及365項提名。得獎佳作，入場冇得輸！

Rotten Tomatoes 93%好評

好評如潮，贏盡觀眾歡心，在影評網站Rotten Tomatoes獲得高達93%好評，於威尼斯影展首映完場時觀眾拍掌叫好超過10分鐘！被譽為「重新定義影史新典範，必將永垂不朽之作」，女主角愛瑪史東 (Emma Stone)的突破性演出更被形容為「超凡驚世」，絕對值得入戲院細意欣賞！

 

從影以來突破天花板之作

《星聲夢裡人》(La La Land) 金像影后愛瑪史東今次以正面全裸、多場大膽性愛場面瞓身演繹嬰孩心智熟女慾身的「女版科學怪人」，被譽為從影以來突破天花板之作，單是欣賞她完全豁出去的演技大爆發，已經值回票價！

愛瑪史東今次化身「女版科學怪人」。

愛瑪史東今次化身「女版科學怪人」。

兩大最佳男配角鬥演技

同場與愛瑪史東大鬥演技的還有「變形俠醫」金像提名男星麥克雷法路 (Mark Ruffalo)，今次一改戲路飾演縱情聲色的律師，大展前所未見的喜劇感，贏得奧斯卡最佳男配角提名及多項大獎。另一位戲路縱橫的金像提名老戲骨威廉迪福 (Willem Dafoe) 飾演瘋狂科學家，由造型到演繹都完全角色上身，贏得金球獎等多項「最佳男配角」提名。

《爭寵》班底獨特美學超現實新作

希臘鬼才導演尤格藍西莫 (Yorgos Lanthimos) 之前憑《爭寵》(The Favourite) 贏得奧斯卡最佳電影及最佳導演提名，今次再度帶領《爭寵》金像級幕後班底，以他的獨特美學，建構一個光怪陸離、充滿黑色幽默和超現實色彩的世界，獲國際影評人譽為一部與別不同的藝術品，影迷絕對不容錯過！

金像級打造超現實唯美世界

電影的金像級幕後班底，由美術設計、攝影到服飾化裝，均發揮無限想像，創意打造一個歐洲維多利亞時代的超現實世界，帶領觀眾遊走於前所未見的倫敦、巴黎、里斯本、亞歷山大港和布達佩斯。女主角愛瑪史東的造型服飾亦見獨特古怪又美麗，值得在大銀幕上細看欣賞。

「變形俠醫」金像提名男星麥克雷法路今次一改戲路飾演縱情聲色的律師。

「變形俠醫」金像提名男星麥克雷法路今次一改戲路飾演縱情聲色的律師。

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