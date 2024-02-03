可憐的東西｜出爐影后愛瑪史東化身「女版科學怪人」 數必睇8大理由

愛瑪史東(Emma Stone)憑《可憐的東西》(Poor Things)橫掃各大頒獎禮，繼再封金球獎影后之後，即將舉行的奧斯卡也被視為大熱，這位出爐影后今次化身「女版科學怪人」，該片成功之處歸功其突破性演出，更為她登上事業另一高峰，現在就盤點電影8大必睇理由！

改編享譽文壇得獎小說

電影由《爭寵》金獎提名編劇Tony McMamara與導演再度合作，改編著名蘇格蘭作家Alasdair Gray贏得享譽文壇的Whitbread Award及Guardian Fiction Prize同名小說。故事天馬行空荒誕離奇，自殺身亡的年輕女子貝拉被古怪科學家救活，把她肚中的嬰孩腦袋移植給她，成為童稚心熟女身的瘋狂實驗品。貝拉以初生的心智毫無禁忌地探索情慾和世界，帶領觀眾以全新角度反思性別、身份、自由、女性主義等重大課題，一部發人深省、意義深遠之作。

11項提名獲奧斯卡認證

問鼎奧斯卡大熱之作，榮獲多達11項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳改編劇本等，金像級高質好戲話題作，第一時間必睇之選！