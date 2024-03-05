可憐的東西｜引爆誰是真正「可憐的東西」熱論 導演尤格藍西莫有回應

由愛瑪史東(Emma Stone)主演的《可憐的東西》(Poor Things)，入圍11項奧斯卡大獎提名，身兼監製與女主角的愛瑪史東再度問鼎奧斯卡影后，其大膽奔放的演出備受談論，而每個重要角色的遭遇，令觀眾震撼亦帶來反思，片名《可憐的東西》中的「可憐的東西」，亦引起觀眾議論紛紛，希臘導演尤格藍西莫 (Yorgos Lanthimos)亦早已有心目中的解釋。
誰真正可憐？
不少觀眾看《可憐的東西》後，都會思考誰才是真正可憐的東西，到底是重生並再次學習成長、經歷無數羞辱的「女科學怪人」貝拉？抑或是同樣由愛瑪史東飾演的貝拉前世、跳橋墮海身亡的人妻維多利亞？或是威廉迪福(Willem Dafoe)扮演創造卻無法掌控貝拉的古怪科學家？麥克雷法路(Mark Ruffalo)飾演誘拐貝拉卻最終無法佔有她的好色大律師？還有貝拉的前世丈夫？3個被弄得支離破碎的男人，比起貝拉/維多利亞，誰才是真正可憐的東西？
由觀眾自行詮釋
導演尤格藍西莫早前接受美國權威影視娛樂雜誌《綜藝》(Variety)訪問時表示：「我真的不喜歡就影片的含義、主題是甚麼、角色是甚麼，進行分析性對話，正如我之前所說，我對這個劇本充滿信心，我認為這意味著它向聰明人傳達了很多東西，觀眾能夠用自己的智慧去詮釋，所以沒必要由我提供特定的答案，我嘗試讓電影變得更加開放。」