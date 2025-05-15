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娛樂
2025-05-15 19:00:00

台北國際成人展｜瀨戶環奈登台造勢　神木麗等百位「暗黑女神」即將同框

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瀨戶環奈（左）與金松季歩（右）將登台為「TRE台北國際成人展」造勢。（圖／TRE提供）

瀨戶環奈（左）與金松季歩（右）將登台為「TRE台北國際成人展」造勢。（圖／TRE提供）

「2025 TRE台北國際成人展」將在8月8日至10日於南港展覽館2館的1樓舉行，此次規模更突破歷年紀錄，邀請來自全球10個國家、超過百位性感女神共襄盛舉。其中，主辦單位也搶先公布重量級嘉賓陣容，包括超人氣藝能人金松季歩與被譽為「J級神乳女神」的瀨戶環奈也將率先登台造勢，屆時將向老司機們預告成人展精彩亮點

神木麗被稱為「SOD魔鏡號女王」。（圖／TRE提供） 西宮夢自2019年出道以來，以冷豔形象與模特兒級的姣好身材圈粉無數。（圖／TRE提供）

參展的性感女神橫跨10個國家

而被稱為「SOD魔鏡號女王」神木麗也確定出席，她因奪得「魔鏡號25週年選美冠軍」，出道後備受矚目。她曾透露胸前與背部的痣一度讓她感到自卑，但觀眾的支持讓她重拾自信，將這些特徵視為自己的獨特魅力。

此外，「暗黑界第一辣妹」西宮夢自2019年出道以來，以冷豔形象與模特兒級的姣好身材圈粉無數；在2024年泳池趴的活動上，她大膽替粉絲量腰圍與按摩，也展現滿滿親和力。她自爆自己熱愛主導關係，並自信表示「5分鐘沒繳械」這部作品讓她記憶猶新、充滿成就感。

事實上，「2025 TRE台北國際成人展」除了有超華麗的女優陣容加入，參展的性感女神橫跨日本、台灣、南韓、越南、泰國、匈牙利、澳洲、俄羅斯、南美與美國共10個國家共襄盛舉。

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此次還特別推出4大創新亮點，包括全新「FACE CARD」卡牌系統，入場即可獲得女優卡，更有機會抽中稀有金卡或白金卡；以及搭配2025年TSE學服祭票券即可參加限定卡牌活動；而「戀戀冰果室」主打女僕互動餵食體驗，超親密接觸令人臉紅心跳。最後，TRE主舞台也將開放「紀念卡玩家」與女優近距離互動！

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

 

神木麗（Ｘ@rei_kamiki） 神木麗（Ｘ@rei_kamiki） 神木麗（Ｘ@rei_kamiki） 神木麗（Ｘ@rei_kamiki） 神木麗（Ｘ@rei_kamiki） 神木麗（Ｘ@rei_kamiki） 神木麗（Ｘ@rei_kamiki） 神木麗（Ｘ@rei_kamiki） 神木麗（Ｘ@rei_kamiki） 神木麗（Ｘ@rei_kamiki） 神木麗（Ｘ@rei_kamiki） 神木麗（Ｘ@rei_kamiki） 神木麗（Ｘ@rei_kamiki） 神木麗（Ｘ@rei_kamiki） 神木麗（Ｘ@rei_kamiki） 神木麗（Ｘ@rei_kamiki）

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