百萬YouTuber Joeman昨日上傳新片，竟找來日本AV界「J級神乳女神」瀨戶環奈合作，只見瀨戶環奈坐在副駕駛旁邊，畫面曝光後，讓一眾網民羨慕不已，怒喊「太超過了！非抵制不可！」
突然喝起牛奶宣傳 2025 TRE台北國際成人展
Joeman於20日上傳一條短影片，主題是「當你終於開上夢想中的車，心愛的女孩還在身邊嗎？」，影片開頭Joeman坐在特斯拉內，被問到「這是最新的Model Y嗎？」Joeman則回答「對呀」，接著旁白又問：「開著最新的Model Y，心愛的女人還在身邊嗎？」下秒畫面就帶到副駕駛座的女性，沒想到竟然是瀨戶環奈，只見她突然喝起牛奶宣傳「2025 TRE台北國際成人展」，影片曝光後，立刻掀起廣大老司機討論。
網民看到Joeman能和「J級神乳女神」瀨戶環奈合作，紛紛留言表達羨慕，「Man哥 你太讓人羨慕了」、「九妹太扯啦，強力譴責!!!」、「這波真的是man哥贏了」、「太令人羨慕了！」，甚至有網民打趣留言「抱歉九哥，從星海發摟你到現在，一起挺過每次風波，但這次我決定抵制」、「太超過了！非抵制不可！」。
瀨戶環奈與金松季歩首度在台灣同框亮相
「最強新人女優」瀨戶環奈與金松季歩21日出席「2025 TRE台北國際成人展」活動，首度在台灣同框亮相。由於瀨戶環奈近日與YouTuber Joeman拍攝影片時，坐上對方的特斯拉副駕駛座引發熱議，對於2人的合作，她表示第一次與網紅拍短影片「覺得很新鮮。」也希望之後有機會和更多名人合作。
瀨戶環奈：能和台灣粉絲一起互動非常興奮
金松季歩和瀨戶環奈都是第一次參與TRE成人展，雖然有些緊張，但金松季歩表示，在日本很少能與粉絲近距離互動，得知去年有將近20萬人參加TRE，也期待粉絲能拿紀念卡上台互動；瀨戶環奈也提到：「能夠和近百位的前輩一起參與TRE台北國際成人展，又能和台灣粉絲一起玩『戀戀冰果室』互動，我非常興奮！終於可以看到傳說中重金打造的裝置藝術太開心了！」
身為最強新人，金松季歩和瀨戶環奈現場放送性感不手軟，金松季歩秀出自己最性感的頸部線條，瀨戶環奈則露出「絕對領域」，展現長腿優勢。隨後一同敲響太鼓，為活動造勢。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章