突然喝起牛奶宣傳 2025 TRE台北國際成人展

Joeman於20日上傳一條短影片，主題是「當你終於開上夢想中的車，心愛的女孩還在身邊嗎？」，影片開頭Joeman坐在特斯拉內，被問到「這是最新的Model Y嗎？」Joeman則回答「對呀」，接著旁白又問：「開著最新的Model Y，心愛的女人還在身邊嗎？」下秒畫面就帶到副駕駛座的女性，沒想到竟然是瀨戶環奈，只見她突然喝起牛奶宣傳「2025 TRE台北國際成人展」，影片曝光後，立刻掀起廣大老司機討論。

網民看到Joeman能和「J級神乳女神」瀨戶環奈合作，紛紛留言表達羨慕，「Man哥 你太讓人羨慕了」、「九妹太扯啦，強力譴責!!!」、「這波真的是man哥贏了」、「太令人羨慕了！」，甚至有網民打趣留言「抱歉九哥，從星海發摟你到現在，一起挺過每次風波，但這次我決定抵制」、「太超過了！非抵制不可！」。