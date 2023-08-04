台北成人展｜河北彩花穿比堅尼入浴登場　粉絲有機會與女優們現場互動

這場「TRE台北國際成人展」會場全新升級，日前含淚宣布引退的三上悠亞領軍30多位一起共襄盛舉，女優河北彩花、深田詠美、新有菜、櫻空桃、明里紬、天使萌、小宵虎南、UNPAI、涼森玲夢、miru 、本庄鈴、本鄉愛、山岸綺花、伊藤舞雪、神木麗、美谷朱里、東條夏、時田亞美、若月美衣奈、木下日葵、惠理、香水純、明日見未來、姫咲華、Nia、逢見梨花​​​​​​等，一起亮麗出席。

睽違三年「TRE台北國際成人展」，即將於8/4-8/6在新北市工商展覽中心回歸。3日舉辦記者會率先公布展場最大亮點，三上悠亞領軍眾女神一起泡湯，預計展期三天將吸15萬粉絲朝聖。適逢卡努颱風撲台，記者會仍照常舉辦，鄉民盛讚三上悠亞領眾女優泡溫泉超級療癒。

「讓我們一起泡溫泉培養感情吧。」

主辦單位TRE更斥資9位數打造日式露天風呂，眾女神一起泡湯。三上悠亞開心跟粉絲喊話：「讓我們一起泡溫泉培養感情吧。」河北彩花穿上比堅尼，分享在大家面前泡湯會有點害羞，但已經準備好性感招式讓大家心跳加速。

除此之外，今年成人展還推出線上女優紀念卡，擁有紀念卡的粉絲就有機會在現場與女優互動，河北彩花笑說：「聽說今年有女優專屬紀念卡可以收集，很像抽卡遊戲很有趣！我也想看看自己的卡片，希望抽到我的粉絲可以來現場和我相認。」

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