台北電影節2023｜林柏宏憑《關於我和鬼變成家人的那件事》爭影帝 許光漢失落提名

第25屆台北電影節昨日開記者會公布入圍名單，王柏傑夥拍曾敬驊的《疫起》以13項提名領先，王柏傑亦有份角逐最佳男主角，與《關於我和鬼變成家人的那件事》的林柏宏，以及蔡凡熙、張孝全、游安順爭影帝殊榮。

《關於我和鬼變成家人的那件事》在台灣叫好叫座，香港亦破1300萬港元票房的好成績，林柏宏與許光漢以「鬼家人CP」贏盡影迷喜愛，可惜只有一人入圍，網民也替許光漢未獲提名感到不值，而林柏宏透過經理人向外發表入圍感受，先毛毛上身說一句：「不敢相信！」並多謝導演及光漢，《關於我和鬼變成家人的那件事》同時入圍最佳編劇和最佳視覺效果。