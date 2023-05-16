台北電影節2023｜林柏宏憑《關於我和鬼變成家人的那件事》爭影帝 許光漢失落提名

第25屆台北電影節昨日開記者會公布入圍名單，王柏傑夥拍曾敬驊的《疫起》以13項提名領先，王柏傑亦有份角逐最佳男主角，與《關於我和鬼變成家人的那件事》的林柏宏，以及蔡凡熙、張孝全、游安順爭影帝殊榮。
《關於我和鬼變成家人的那件事》在台灣叫好叫座，香港亦破1300萬港元票房的好成績，林柏宏與許光漢以「鬼家人CP」贏盡影迷喜愛，可惜只有一人入圍，網民也替許光漢未獲提名感到不值，而林柏宏透過經理人向外發表入圍感受，先毛毛上身說一句：「不敢相信！」並多謝導演及光漢，《關於我和鬼變成家人的那件事》同時入圍最佳編劇和最佳視覺效果。
《黑的教育》8項提名
張孝全繼《童話．世界》後，連續兩屆入圍台北電影節的最佳男主角，今次他以《罪後真相》入圍，張孝全一改過去男神形象，演一名油腔滑調的名嘴，對手除了林柏宏及王柏傑外，還有《一家子兒咕咕叫》的游安順與《黑的教育》蔡凡熙。至於《黑的教育》由柯震東首執導筒，雖未能入圍最佳導演，但處男作可以有8項提名已成績驕人。
此外，最佳女主角入圍者有《大日子》的潘麗麗、《小藍》的王渝萱、《本日公休》的陸小芬、《查無此心》的張鈞甯及《聖筊》的孫可芳，相比起影帝競爭明顯較為激烈。
第25屆台北電影獎入圍名單
最佳劇情長片
《一家子兒咕咕叫》
《哈勇家》
《查無此心》
《疫起》
《黑的教育》
最佳導演
蔡崇隆《九槍》
姚宏易《我心我行》
陳潔瑤《哈勇家》
曾英庭《查無此心》
林君陽《疫起》
最佳男主角
游安順《一家子兒咕咕叫》
王柏傑《疫起》
蔡凡熙《黑的教育》
張孝全《罪後真相》
林柏宏《關於我和鬼變成家人的那件事》
最佳女主角
潘麗麗《大日子》
王渝萱《小藍》
陸小芬《本日公休》
張鈞甯《查無此心》
孫可芳《聖筊》
最佳男配角
傅孟柏《本日公休》
林孟君《哈勇家》
陳為民《查無此心》
薛仕凌《疫起》
朱軒洋《黑的教育》
最佳女配角
楊麗音《一家子兒咕咕叫》
林詹珍妹《哈勇家》
黃瀞怡（小薰）《哈勇家》
方郁婷《罪後真相》
宸頤《默殺》
最佳新演員
胡智強《一家子兒咕咕叫》
葉曉霏《青春並不溫柔》
洪金輝《哈勇家》
王柏人《紅的夢》
李想《推特事》
最佳編劇
陳潔瑤、謝惠菁《哈勇家》
楊貽茜、林品君、許世輝、曾英庭《查無此心》
劉存菡《疫起》
柯景騰（九把刀）《黑的教育》
吳瑾蓉、程偉豪《關於我和鬼變成家人的那件事》
最佳紀錄片
《九槍》
《山椒魚來了》
《做自己的條件》
《從那天起 我們開始哭泣》
《鑽石水族世界》
最佳短片
《大日子》
《屍舞》
《紅的夢》
《送行》
《推特事》
最佳動畫片
《byebye.》
《路上》
《熱帶複眼》
《魍神之夜》
《鷺鷥河》
最佳攝影
姚宏易《我心我行》
陳麒文《青春並不溫柔》
劉志桓、劉宸瑋《查無此心》
包軒鳴《疫起》
王均銘《罪後真相》
最佳剪輯
陳建志《哈勇家》
廖慶松、李俊宏《查無此心》
解孟儒《疫起》
解孟儒、李蕙《黑的教育》
蔡宜芬《鑽石水族世界》
最佳配樂
許志遠《一家子兒咕咕叫》
保卜・巴督路《哈勇家》
楊琬茜《查無此心》
盧律銘《疫起》
王建威《黑的教育》
最佳美術設計
張軼峰《一家子兒咕咕叫》
翁定洋《我心我行》
姚國禎《哈勇家》
葉子瑋《查無此心》
黃美清、涂碩峯《疫起》
最佳造型設計
陳怡如《一家子兒咕咕叫》
高仙齡《哈勇家》
施筱柔、張甫丞《查無此心》
施筱柔《疫起》
王佳惠、羅宛怡《默殺》
最佳聲音設計
杜篤之、江宜真、陳煜杰《一家子兒咕咕叫》
高偉晏、蔡篤易、鄭元凱《查無此心》
簡豐書、湯湘竹、孫思媛《疫起》
高偉晏、湯湘竹、吳建緯、鄭元凱《黑的教育》
杜篤之《默殺》
最佳視覺效果
Jonah WEST、王柏欣《查無此心》
嚴振欽、罡風創意映像有限公司《疫起》
嚴振欽、罡風創意映像有限公司《黑的教育》
林哲民《默殺》
程偉豪、劉惟熠《關於我和鬼變成家人的那件事》
傑出技術
陳宗錦、陳茂榮（火效特效師）《光榮之路》
姚宏易、許芳宜（動作指導）《我心我行》
Kittichon KUNRATCHOL、王嘉瑩（特效化妝造型）《疫起》
張徐展、劉靜怡、陳亮潔（表演/動作設計）《熱帶複眼》