台北電影節2025｜陳柏霖憑14項提名《鬼才之道》爭影帝 吳慷仁全裸演《破浪男女》無緣入圍

陳柏霖夥拍張榕容的《鬼才之道》入圍了14項組別，成為獲得最多提名作品，可是五年前憑《返校》榮獲台北電影節影后的王淨，今次卻未能以《鬼才之道》獲得提名，同片拍檔陳柏霖、張榕容、姚以緹就分別角逐最佳男主角、最佳女主角及最佳女配角。

緊隨其後，《小雁與吳愛麗》以12項提名居次，而10項提名的《白衣蒼狗》也相當不俗，《鬼才之道》、《小雁與吳愛麗》、《白衣蒼狗》三片更同時入圍最佳劇情長片；同時，《小雁與吳愛麗》的夏于喬，就與《女兒的女兒》主角張艾嘉爭奪影后寶座，林嘉欣則憑住《女兒的女兒》，與《小雁與吳愛麗》演員楊貴媚、張詩盈角逐最佳女配角。反觀曾封台北電影節影帝的吳慷仁，雖然實力備受肯定，在《破浪男女》中更露生殖器作突破性演出，但今次卻無緣入圍爭獎。