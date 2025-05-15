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娛樂
2025-05-15 17:16:26

台北電影節2025｜陳柏霖憑14項提名《鬼才之道》爭影帝 吳慷仁全裸演《破浪男女》無緣入圍

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陳柏霖夥拍張榕容的《鬼才之道》獲14項提名，先聲奪人。

陳柏霖夥拍張榕容的《鬼才之道》獲14項提名，先聲奪人。

第27屆台北電影節將於6月20日登場7月5日舉行「台北電影獎」頒獎典禮，本屆提名於今天（15日）透過直播揭曉，由《影后》型男詹懷雲與新一代性格女演員雷嘉汭負責揭曉入圍名單。

台北電影節今年共有274部作品報名，包括劇情片46部，紀錄片57部，短片138部，動畫33部，跟往年數量未有太大出入，18位評審從14日早上10點到晚上7點半，討論9個半小時終於得出最終名單。

第27屆台北電影節由詹懷雲與雷嘉汭負責揭曉入圍名單。 第27屆台北電影節由詹懷雲與雷嘉汭負責揭曉入圍名單。 「台北電影獎」頒獎典禮7月5日舉行。 陳柏霖憑14項提名的《鬼才之道》爭影帝。 《女兒的女兒》主角張艾嘉爭奪影后寶座。 曾敬驊入圍最佳男配角。 林嘉欣、姚以緹、楊貴媚、張詩盈等人角逐最佳女配角。

陳柏霖夥拍張榕容的《鬼才之道》入圍了14項組別，成為獲得最多提名作品，可是五年前憑《返校》榮獲台北電影節影后王淨，今次卻未能以《鬼才之道》獲得提名，同片拍檔陳柏霖、張榕容、姚以緹就分別角逐最佳男主角、最佳女主角及最佳女配角。

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緊隨其後，《小雁與吳愛麗》以12項提名居次，而10項提名的《白衣蒼狗》也相當不俗，《鬼才之道》、《小雁與吳愛麗》、《白衣蒼狗》三片更同時入圍最佳劇情長片；同時，《小雁與吳愛麗》的夏于喬，就與《女兒的女兒》主角張艾嘉爭奪影后寶座，林嘉欣則憑住《女兒的女兒》，與《小雁與吳愛麗》演員楊貴媚、張詩盈角逐最佳女配角。反觀曾封台北電影節影帝的吳慷仁，雖然實力備受肯定，在《破浪男女》中更露生殖器作突破性演出，但今次卻無緣入圍爭獎。

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劉修甫憑電影《刺心切骨》角逐最佳新演員。 劉修甫憑電影《刺心切骨》角逐最佳新演員。 《女兒的女兒》主角張艾嘉爭奪影后寶座。 林嘉欣憑住《女兒的女兒》角逐最佳女配角。 吳慷仁在《破浪男女》中全裸露生殖器演出，但卻無緣入圍爭獎。

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