台慶頒獎禮｜官方宣傳照慳水慳力 網民批P圖技術拖累藝人顏值

《萬千星輝頒獎典禮2022》，將於本周日（8日）晚八點假將軍澳電視廣播城隆重舉行，並於翡翠台直播。今年無綫特意約多位入圍藝人為官方場刊拍攝宣傳照，並向媒發布多組女藝人照片，照片見到有份角逐兩個獎項的女藝人換上不同華麗衣服。

由於要齊集多位藝人影大合照是相當困難的事，因此只好靠P圖來幫忙。不過，多位女藝人悉心打扮影靚相，卻沒想到出來的效果出現極大差異。無綫的官方微博日前已上載女主持的宣傳照，並於下午陸續上載女主角、女角色、女配角的照片，多張照片都出現偏紅情況，甚至「退地」問題，令藝人與背景顯得格格不入。羅毓儀為女配角拍攝的照片更因為姿勢問題，變成整個人凌空，非常奇怪。

紅到發紫既膚色嚇死人咩

網民在無綫微博留言指台慶頒獎禮是年度一大盛事，理應慎重處理場刊及官方照，直言「這個攝影師及修圖技術太爛，要不讓我來吧！」、「清明節就到了咩？紅到發紫既膚色嚇死人咩」、「輯相攝影效果麻麻，拖累藝人顏值」、「能不能把人家修好一點」、「扣美術部人工」、「公司係咪冇人識Photoshop」、「TVB是不是沒錢請人修圖」。

至於無綫向傳媒發布的宣傳照，雖然沒有偏紅問題，看上去比較自然，但照片亦予人非常奇怪感覺。其中鮑起靜更是一個造型走天下，成為萬能key。