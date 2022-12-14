台慶頒獎禮2022｜《下流上車族》稱霸 龔嘉欣不入視后十強︰唔代表冇實力

《萬千星輝頒獎典禮》於明年1月8日舉行，今日公布16個獎項的10強名單。《下流上車族》共有14項提名打入10強，林敏驄未有現身拉票，拍檔江美儀上台表示跟阿驄拍完劇之後沒聯絡，並指只有她才可以搞得掂林敏驄，因此「最受歡迎電視拍檔」應留給他們。
憑《18年後的終極告白2.0》角逐視后的龔嘉欣，日前盡力拉票，可惜最後十強不入，僅能打入「最受歡迎電視女角色」十強。她的拍檔譚俊彥亦未能打入視帝十強。反而丁子朗、周嘉洛則躋身十強名單，與林敏驄、郭晉安、陳豪、馬國明、陳展鵬、黎耀祥及黃宗澤拗手瓜。
龔嘉欣為無綫斷尾指
大會邀請「最受歡迎電視女角色」十強上台分享感受，龔嘉欣說︰「我覺得每一個角色喺套劇入面都好重要，冇提名唔代表冇實力。我拍呢套劇嘅時候，都好有壓力，因為我驚做得唔好會影響成套戲，有幾場好重要好重要嘅戲，我要多謝阿Shaun（譚俊彥），雖然佢今日無嚟，我同佢係同一類人，我哋都係博到盡嘅人，永遠最危險嘅嘢我哋都會揀嚟自己做，好慶幸今次拍檔係佢，有佢同我一齊去博。好似我拍《殺手》時嘅傷到今日仲睇緊物理治療，我隻手指尾永遠都係咁樣斷咗。有一日同樂小姐（樂易玲）喺房傾嘢時，佢捉住我隻手都好心痛，佢都同我講原來我由10幾歲做到30幾歲仲喺娘家，你放心，我一定會繼續做落去。呢度資源好豐富，希望第時大家可以做好每一部戲。」說畢，龔嘉欣眼泛淚光。
《萬千星輝頒獎典禮》部份十強名單︰
視后十強︰鮑起靜、江美儀、李施嬅、高海寧、陳煒、胡定欣、張曦雯、陳瀅、劉佩玥及唐詩詠。
女配角十強︰樊亦敏、麥美恩、姚子羚、趙希洛、賴慰玲、楊卓娜、蔣家旻、郭柏妍、羅毓儀、劉穎鏇。
男配角十強︰馬貫東、戴耀明、鄭子誠、吳偉豪、張頴康、李成昌、林盛斌、鄧智堅、林景程及林子善。
飛躍進步女演員十強︰陳曉華、陳嘉慧、何依婷、郭柏妍、劉佩玥、劉穎鏇、戴祖儀、JW王灝兒及炎明熹。
飛躍進步男演員十強︰陳浚霆、鄭衍峰、張馳豪、孔德賢、關曜儁、林子超、林景程、吳偉豪、黃建東及黃庭鋒。
最佳劇集十強︰《愛‧回家之開心速遞》、《愛上我的衰神》、《金宵大廈2》、《回歸》、《白色強人II》、《痞子殿下》、《美麗戰場》、《下流上車族》、《超能使者》及《法證先鋒V》。