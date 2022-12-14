台慶頒獎禮2022｜《下流上車族》稱霸 龔嘉欣不入視后十強︰唔代表冇實力

《萬千星輝頒獎典禮》於明年1月8日舉行，今日公布16個獎項的10強名單。《下流上車族》共有14項提名打入10強，林敏驄未有現身拉票，拍檔江美儀上台表示跟阿驄拍完劇之後沒聯絡，並指只有她才可以搞得掂林敏驄，因此「最受歡迎電視拍檔」應留給他們。

憑《18年後的終極告白2.0》角逐視后的龔嘉欣，日前盡力拉票，可惜最後十強不入，僅能打入「最受歡迎電視女角色」十強。她的拍檔譚俊彥亦未能打入視帝十強。反而丁子朗、周嘉洛則躋身十強名單，與林敏驄、郭晉安、陳豪、馬國明、陳展鵬、黎耀祥及黃宗澤拗手瓜。