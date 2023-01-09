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娛樂
2023-01-09 20:38:45

台慶頒獎禮2022｜周奕瑋唔使睇稿主持 硬cut林敏驄獲網民大讚

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周奕瑋獲委任做大騷主持，他自己也不禁相信。

周奕瑋獲委任做大騷主持，他自己也不禁相信。

自曾志偉上任之後，不時給予機會不同藝員，適逢鄭裕玲離巢，今次台慶頒獎禮破例起用資歷相對較淺的周奕瑋單挑擔任司儀。他全晚沒有看過一份講稿或提示卡，雖然開首有點口窒窒，但後來愈來愈順暢，而全晚最叫人拍手掌的，莫過於夠膽截停林敏驄發言。

雖然坊間對周奕瑋的表現有讚有彈，但對於初次單獨主持大騷來說，表現已是相當不俗。他表示早在兩個月前收到通知，對於自己被委以重任感到難以置信，而講稿則在頒獎禮前兩日才寫好。他坦言沒有背稿，並提到自己接下任務之後，首先要做的是把今年的劇集全看一遍，然後把大家的故事演變成他的說話，再和觀眾分享。

周奕瑋全程沒有拿過提示卡及講稿。

硬cut林敏驄有原因

周奕瑋在社交平台分享講稿，見到有不少刪改，他自言有很多不足，但會繼續學習和修正，而他亦相信，今次表現全靠主持娛樂新聞台累積下來的16年經驗，很慶幸自己沒有發台瘟。對於硬cut林敏驄的說話，他回覆傳媒表示，作為一個主持，有責任控制時間，因此希望把僅餘的時間交給幕後工作人員分享感受，當下他沒有想太多，相信林敏驄亦不會介意。

去年周奕瑋也是台慶頒獎禮司儀之一，拍檔包括鄭子誠、林溥來、李思捷、森美、朱凱婷、梁芷珮、吳幸美及譚玉瑛。而自從頒獎禮於06年分拆出來當獨立節目起，鄭裕玲一直擔任司儀一職至2021年，而當中多次夥拍崔建邦，近年則多與麥美恩及陸浩明合作。

周奕瑋準備的講稿。

志偉唔愛司儀依賴講稿

曾志偉曾在節目中提到不贊成司儀揸稿，並公開大讚鄧梓峰，因為對方可以在慈善節目中把所有銀行名都背起，他認為這類資料性重，加上又是贊助商，講漏是很沒有禮貌的事，又認為做司儀不應依賴講稿，必須了解內容，以及要識改稿凸顯個性。志偉每次都有留意司儀表現，甩漏最多的應是蔡康年，他在18年主持台慶頒獎禮紅地毯時，全程把藝人及劇集名都說錯，亦不會執生；而他在無綫與三大唱片公司破冰的記招《音樂永續 樂壇共享》上，全程照稿讀，令志偉上台公開指責他說︰「作為一個主持就唔應該帶稿嘅」。

蔡康年最嚴重一次過錯便是主持紅地毯時把藝人的名字及節目名讀錯。

蔡康年全程照稿讀，惹起志偉不滿。

曾志偉在節目分享做司儀應有的條件。

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