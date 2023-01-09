台慶頒獎禮2022｜周奕瑋唔使睇稿主持 硬cut林敏驄獲網民大讚

自曾志偉上任之後，不時給予機會不同藝員，適逢鄭裕玲離巢，今次台慶頒獎禮破例起用資歷相對較淺的周奕瑋單挑擔任司儀。他全晚沒有看過一份講稿或提示卡，雖然開首有點口窒窒，但後來愈來愈順暢，而全晚最叫人拍手掌的，莫過於夠膽截停林敏驄發言。 雖然坊間對周奕瑋的表現有讚有彈，但對於初次單獨主持大騷來說，表現已是相當不俗。他表示早在兩個月前收到通知，對於自己被委以重任感到難以置信，而講稿則在頒獎禮前兩日才寫好。他坦言沒有背稿，並提到自己接下任務之後，首先要做的是把今年的劇集全看一遍，然後把大家的故事演變成他的說話，再和觀眾分享。

硬cut林敏驄有原因 周奕瑋在社交平台分享講稿，見到有不少刪改，他自言有很多不足，但會繼續學習和修正，而他亦相信，今次表現全靠主持娛樂新聞台累積下來的16年經驗，很慶幸自己沒有發台瘟。對於硬cut林敏驄的說話，他回覆傳媒表示，作為一個主持，有責任控制時間，因此希望把僅餘的時間交給幕後工作人員分享感受，當下他沒有想太多，相信林敏驄亦不會介意。 去年周奕瑋也是台慶頒獎禮司儀之一，拍檔包括鄭子誠、林溥來、李思捷、森美、朱凱婷、梁芷珮、吳幸美及譚玉瑛。而自從頒獎禮於06年分拆出來當獨立節目起，鄭裕玲一直擔任司儀一職至2021年，而當中多次夥拍崔建邦，近年則多與麥美恩及陸浩明合作。