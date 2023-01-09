台慶頒獎禮2022｜曾勵珍原來係曾志偉堂姐 由演員變幕後晉身高層

尋晚《萬千星輝頒獎典禮》其中一個獎項「萬千星輝演藝大獎」嘅得主，係TVB助理總經理曾勵珍。大會事先做足保密工夫，身為高層嘅珍姐都唔知道自己得獎，一臉愕然行一台，仲問TVB總經理曾志偉「點解要呃我」。原來兩人唔止份屬同事，仲係堂姊弟關係，難怪當日曾志偉空降TVB管理層，名義上成為珍姐上司，珍姐定過抬油，唔止係48年經驗咁簡單。

幾年間由PA升監製

今年70歲嘅曾勵珍，1970年已經投身廣播界，喺香港電台出任播音員及節目主持，1973年轉投TVB成為助導，同時參與演出處境劇《七十三》及《相見好》等。珍姐喺TVB平步青雲，幾年間就由PA成為監製，作品包括多套如處境劇《香港八一系列》、《餐餐有宋家》，周星馳主演嘅《孖仔孖心肝》、《鬥氣一族》等。後來珍姐再晉升為戲劇製作總監，掌管劇集出品。連劇集監製都要睇珍姐頭，咁你明白點解藝員攞獎要講「多謝珍姐」。

獲讚留到最後有實力

尋晚頒獎禮上，旁白盛讚珍姐辦事能力高，其實佢仲「好打得」。即使中途TVB試過起任最多三個總監，又盛傳同負責藝人管理嘅另一高層樂易玲各據山頭，甚至有前有線高層杜之克及余詠珊空降主理合拍劇同綜藝節目，但最終珍姐係留到最後嗰位，真係實力嘅表現。

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