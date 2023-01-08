台慶頒獎禮2022｜林敏驄事先張揚唔出席？視帝寶座隨時變陳展鵬陳山聰之爭

《萬千星輝頒獎典禮2022》今晚(8日)在電視城隆重舉行，視帝大熱之一的林敏驄，日前向傳媒表示沒有收到邀請出席，而負責頒獎禮的監製卻稱「已經搵過」，其後林敏驄直言「我唔係隨傳隨到，場刊又幫你影埋，又冇話要參加比賽，幾點要出席同到時做乜都應該有人話我知啩！」
阿驄表示事後有致電跟無綫高層了解，其後對方再WhatsApp他相關資料，另一位高層亦打電話給他說︰「你一定要去！」阿驄亦表示會開開心心去睇騷，最重要是撐《下流上車族》及劇中的拍檔。不過，今日他在社交平台上載一張腳部受傷的照片，留言說︰「尋日(7日)踢波俾條鬼頭踢瘀左腳眼...斤（今）晚去5到鳥（唔到了）。」如今林敏驄表示去不到，過去一直有傳沒出席便不會有獎，視帝寶座隨時由另外兩位大熱門陳展鵬及陳山聰爭奪。
陳豪郭晉安睇淡拎獎
早前多位視帝候選人接受無綫娛樂新聞台訪問，憑《白色強人II》角逐視帝的陳豪，對爭獎採取「放棄」態度，並笑言投了阿驄一票：「無論演繹方式同成套劇嘅感覺都好好，希望佢爭氣啦！」至於陳山聰就看好陳展鵬，而陳展鵬則希望可以與陳山聰一齊拎視帝。至於另一大熱門郭晉安就表示志在參與，將會抱住參加派對的心情出席，與陳豪一樣看淡自己拎獎。